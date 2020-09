Trener Monaca Niko Kovač ima koronavirus, tvrdi to ugledni francuski list L’Equipe.

Klub je objavio da su dvojica njihovih članova pozitivna na koronavirus nakon što je momčad sudjelovala u prijateljskoj utakmici protiv Nice iza zatvorenih vrata.

Uz njega, L’Equipe tvrdi da je zaražen još jedan član momčadi, a to je vratar Benjamin Lecomte. Kovač je tako postao prvi trener u francuskoj ligi koji se zarazio koronavirusom.

AS Monaco boss Niko Kovac becomes the first manager to test positive for COVID-19 in Ligue 1 during the 2020/21 campaign.

— Get French Football News (@GFFN) September 4, 2020