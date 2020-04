Ugledni turski sportski novinar Volkan Demir tvrdi da je izbornik Hrvatske zapravo glavni cilj uprave Fenerbahčea, ali da su u kombinacijama i Bjelica, koji je trenutno bez angažmana, i Slaven Bilić

Nema stranca do Hrvata. Tako bi se mogla sumirati potraga za novim trenerom Fenerbahčea. Predsjednik kluba Ali Koc navodno je već prije bio u kontaktu s Nikom Kovačem, ali dobio je odbijenicu. Bar zasad.

Kako pišu turski mediji, Koc se okrenuo novim rješenjima, a, u slučaju da novi trener bude stranac, velike su mogućnosti da bude – Hrvat.

“Ako će strani trener doći u Fenerbahče. najbolji izbor bi bio Slaven Bilić. On je trener koji zna je to voditi momčad u turskoj Super ligi. On zna da se nigdje u Europi ne igra kao tu i da je naša liga specifična i drugačija”, rekao je za turski BeIN Sports Mediaset legendarni nogometaš Fenerbahčea Ilker Yagcioglu.

UVJERAVAJU DA IM STIŽE BJELICA I TO S JOŠ DVOJICOM HRVATA: Omraženi napadač i talentirani stoper stižu u kompletu s trenerom

U kombinacije je uletio i aktualni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Ugledni turski sportski novinar Volkan Demir tvrdi da je “izbornik Hrvatske zapravo glavni cilj uprave Fenerbahčea”, ali da su u kombinacijama i Bjelica, koji je trenutno bez angažmana, i Slaven Bilić.

👉 PLAYSPOR yayınından ⚽️ Volkan Demir: Fenerbahçe’de asıl hedef Zlatko Dalic… Ama onun başka hedefleri de var. Diğer temas Bjelica ile… Ve bir de Bilic var… Tüm temaslar ön görüşme şeklinde gerçekleşti…#Fenerbahçeliler, sizce ❓❓❓ pic.twitter.com/4952I5wYFo — PlaySpor #EvdeKal (@PlaySporcom) April 28, 2020

Bjelica dovodi pojačanja?

No otišli su turski mediji i korak dalje, bar što se Nenada Bjelica tiče. Pišu kako će Bjelica, ako dođe u Fener, stići u društvu još dvojice Hrvata. Navodno je meta i omraženi bivši napadač Nikola Kalinić. Kalinić je igrač Atletico Madrida na posudbi u Romi, koja na kraju sezone vjerojatno neće otkupiti njegov ugovor. A drugi je mladi stoper hrvatsko-austrijskog porijekla, koji trenutno igra u francuskom Reimsu, Dario Marešić.

Marešić je nastupao za mladu austrijsku reprezentaciju, ali ima pravo nastupa i za Hrvatsku, dok za Kalinića tamo više nema mjesta otkako je odbio ući kao zamjena na utakmici Svjetskog prvenstva 2018. godine, a zbog čega ga je izbornik Zlatko Dalić potjerao usred mundijala.