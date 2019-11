SLUŽBENO JE: BAYERN SMIJENIO NIKU KOVAČA! ‘Svi žalimo zbog razvoja događaja, ali morali smo djelovati’; Oglasio se i Kovač

Njemački Bild piše kako je hrvatski trener u Bayernu dobio otkaz

Niko Kovač više nije trener Bayerna, objavio je njemački klub. Odlučili su tako Uli Hoeness, predsjednik FC Bayerna, Karl-Heinz Rummenigge, predsjednik uprave FC Bayerna, Hasan Salihamidžić, sportski direktor FC Bayerna te je sporazumno raskinut ugovor s Kovačem.

Do ovoga je došlo nakon poraza od Eintrachta 5:1. “Učinak našeg tima posljednjih tjedana i rezultati pokazali su nam da je trebalo djelovati. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić i ja u nedjelju smo s Nikoom imali otvoren i ozbiljan razgovor s konsenzualnim rezultatom da Niko više nije trener Bayerna. Svi žalimo zbog tog razvoja. Želio bih zahvaliti Niku Kovaču u ime FC Bayerna za njegov rad, posebno na osvajanju parova ove prošle sezone. “, rekao je Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern parts ways with Niko Kovac. pic.twitter.com/xl0sjaZAqC — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 3, 2019

NAVIJAČI STALI IZA NIKE KOVAČA NAKON OBJAVE O SMJENI: ‘On nije najveći krivac, vi morate otići iz Bayerna!’

Kovač: Mislim da je to prava odluka za klub

Pomoćni trener Hans Flick vodit će momčad na sljedećim utakmicama protiv Olympiakosa i Borussije Dortmund. “Sada očekujem pozitivan odgvor od naših igrača i apsolutnu motivaciju za postizanje naših ciljeva za ovu sezonu”, kaže sportski direktor Hasan Salihamidžić.

“Mislim da je to trenutno prava odluka za klub. Rezultati, ali i način na koji smo posljednji put igrali, natjerali su me da dođem do te odluke. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo Bayernu posljednjih godinu i pol. Za to vrijeme naša je momčad osvojila prvenstvo, DFB kup i Superkup. Bilo je dobro vrijeme. Želim klubu i timu sve najbolje”, kazao je Niko Kovač.