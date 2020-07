NIKAD UZBUDLJIVIJA ZAVRŠNICA HNL-A: Dan velikih derbija. Uzdrmani Hajduk protiv Osijeka, Rijeka s neuvjerljivim Dinama

Tekstni prijenos utakmica pratite uživo na portalu Net.hr

U nedjelju navečer igraju se dva velika derbija hrvatskog nogometa u sklopu 33. kola Prve HNL. Velika je to borba za drugo mjesto ljestvice, mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka, a sudarit će se Hajduk i Osijek te Rijeka i Dinamo.

Od 18:55 na Poljudu Hajduk dočekuje Osijek, a od 21:05 na Rujevici igraju Rijeka i Dinamo. Za Hajduk je ovo ključna utakmica, ako sada ne pobijede, imat će pet bodova manje od Lokomotive, a još su samo tri utakmice do kraja i šanse za Ligu prvaka bit će minimalne.

Oslabljeni kadrovi

S druge strane Osijeku igra čak i bod jer u posljednjem kolu na svom terenu igraju protiv Lokomotive i u slučaju da ih tamo pobijede osvojili bi drugo mjesto zbog boljeg međusobnog omjera. No, Osijek će imati težak posao na Poljudu jer nema im lidera obrane Mile Škorića, kao i Kleinheislera i Šorše. Hajduku se, pak, vraćaju Caktaš, Jairo i Dimitrov, ali nema ponajboljeg braniča Vuškovića, nema ni Jurića, Mujakića, Simića i Hamze.

Odlična prilika za Rijeku

Što se Dinama i Rijeke tiče, Dinamo je od nastavka prvenstva podosta neuvjerljiv. Doduše, osvojili su prvenstvo pa Igor Jovićević puno rotira i isprobava mlade igrače te neke nove ideje, a na Rujevicu će stići dodatno oslabljeni jer nema Leovca. Petkovića i Stojanovića.

To je pak odlična šansa za Rijeku da se vrati među prvih pet i osigura si mjesto koje vodi u Europa ligu jer teško da više mogu biti drugi, s obzirom na to da zaostaju za Lokomotivom osam bodova. No, zapravo je sve još uvijek otvoreno i čuda su moguća.

Mogući sastavi Hajduk – Osijek:

Hajduk (3-5-2): Posavec – Ismajli, Dimitrov, Juranović – Čolina, Jradi, Čuić, Caktaš, Tahiraj – Jairo, Eduok.

Osijek (4-4-2): Ivušić – Talys, Majstorović, Lončar, Silva – Bočkaj, Žaper, Jugović, Ndockyt – Špoljarić, Marić.

Mogući sastavi Rijeka – Dinamo:

Rijeka (3-5-2): Pandur – Smolčić, Velkovski, Capan – Raspopović, Lončar, Lepinjica, Halilović, Tomečak – Andrijašević, Čolak.

Dinamo (4-1-4-1): Livaković – Moubandje, Dilaver, Theophile-Catherine, Moharrami – Moro – Oršić, Ademi, Gojak, Kadzior – Kulenović.