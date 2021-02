NIKAD TEŽA BORBA ZA NASLOV SVJETSKOG KLUPSKOG PRVAKA: Bayern se uz tonu problema pošteno namučio protiv autsajdera

Njemačkom sastavu je to drugi naslov na klupskom SP-u nakon što je prvu titulu osvojio 2013. protiv Raja Casablance

Nogometaši njemačkog bundesligaša Bayerna pobjednici su klupskog svjetskog prvenstva koje je održano u Kataru nakon što su u finalnom susretu pobijedili meksički Tigres sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Benjamin Pavard u 59. minuti.

Njemačkom sastavu je to drugi naslov na klupskom SP-u nakon što je prvu titulu osvojio 2013. protiv Raja Casablance. Dodajmo i kako je to Bayernu povijesni šesti trofej unutar godine dana nakon što su osvojili njemačko prvenstvo, Kup i Superkup, Ligu prvaka i europski Superkup.

Meksikancima može biti utjeha što su u prvom nastupu na SP-u stigli do finala postavši prvi klub iz CONCACAF-a kojem je to uspjelo. Europski prvak je bio izraziti favoriti protiv meksičkog sastava, no Bavarci su teže nego što se očekivalo stigli do pobjede.

Bayern je u polufinalu pobijedio Al Ahly sa 2-0, dok je Tigres na putu do finala morao igrati dvije utakmice, u četvrtfinalu je porazio korejski Ulsan sa 2-1, a u polufinalu brazilski Palmeiras sa 1-0.

Prvo veliko uzbuđenje na utakmici vidjeli smo u 18. minuti kada je Kimmich zabio pogodak udarcem s više od 20 metara. Međutim, nakon pregledavanja VAR snimke utvrđeno je kako je Lewandowski, koji se nalazio u zaleđu, smetao vrataru.

VAR je presudio i u 60. minuti, ovoga puta u korist Bayerna. Pavard je zabio pogodak, no sudac je označio zaleđe Lewandowskog. VAR soba je ipak poništila odluku linijskog suca i njemačka momčad je povela. Sve je moglo biti gotovo u 81. minuti, no udarac Tolissoa je završio u okviru gola.

Korona ih pokosila uoči turnira

Europski prvak je u finalu bio bez Thomasa Muellera koji je zaražen koronavirusom. Prema navodima njemačkih medija, Mueller je bio pozitivan na testiranju nakon treninga u srijedu te je odmah izoliran od ostatka momčadi.

Uoči puta u Katar još dva igrača Bayerna, Leon Goretzka i Javi Martinez, bili su pozitivni na testiranju na koronavirus te su ostali u samoizolaciji u Njemačkoj. Utakmicu je propustio i Bayernov branič Jerome Boateng koji se u srijedu vratio u Njemačku zbog smrti svoje bivše djevojke. Boateng (34) i 25-godišnja Kasie Lenhardt prekinuli su prije desetak dana, a dnevnik Bild navodi da je manekenka pronađena mrtva u utorak u svom domu u Berlinu, a navodno se radi o samoubojstvu.

Real i dalje najjači

Klupska svjetska prvenstva igraju se od 2000. godine kada je prvo natjecanje održao u Brazilu, a slavio je Corinthians. U razdoblju od 2001. do 2004. godine natjecanja su bila otkazana, a ponovno su pokrenuta 2005. godine i od tada se održavaju svake godine u prosincu. Prošle godine zbog epidemije nije bilo završnog turnira, već je pomaknut na veljaču.

Osim Brazila, dosadašnji su domaćini prvenstva bili Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i ove godine Katar.

Od 2013. godine je počeo neprekinuti niz trijumfa europskih prvaka na svjetskim klupskim prvenstvima, a započeo ga je upravo Bayern. Od tada su pobjednički trofej podizali još četiri puta nogometaši Real Madrida, a po jednom Barcelona i Liverpool, te ove godine ponovo Bayern.

Dodajmo kako se prvo klupsko SP 2000. igralo paralelno s Interkontinentalnim kupom, natjecanjem koje su zajednički organizirale europska (UEFA) i južnoamerička nogometna federacija (CONMEBOL) i koje se igralo od 1960. godine između pobjednika Kupa prvaka (Liga prvaka) i Copa Libertadores.

Posljednji Interkontinentalni kup je odigran 2004. godine, a od iduće godine to je natjecanje spojeno s FIFA-inim klupskim prvenstvom.