Nogometaši Chelsea i West Hama ostvarili su pobjede u posljednjim susretima 24. kola engleskog prvenstva. “Bluesi” su pobijedili Newcastle United sa 2:0, dok su “Hammersi” slavili protiv Sheffield Uniteda sa 3:0.

Chelsea je gotovo rutinski stigao do pete uzastopne pobjede u svim natjecanjima, a golove su zabili Olivier Giroud (31′) i Timo Werner (39′). Otkako je Thomas Tuchel stigao na Stamford Bridge, Chelsea je upisao pet pobjeda i remi, primivši samo jedan gol.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je cijeli susret za Chelsea. I to kako! Naime, Kovačić je za svoj nastup dobio vrlo visoku ocjenu 8.4 prema SofaScoreu, ali statistika mu je bila doista fantastična.

Nije niti asistirao niti zabio, ali zato je uspio skupiti čak 96 posto točnih dodavanja, imao je 108 dodira s loptom, osvojio je čak 11 od 13 duela, osam od osam driblinga, dva ključna dodavanja, 4/4 točne duge lopte, stvorio je jednu veliku priliku, jednom je čistio loptu i tri puta uspješno uklizao.

[FOTO] BRUTALNO IZDANJE MATEA KOVAČIĆA: Vatreni odigrao najbolju utakmicu ove sezone, njegovi podaci su gotovo nestvarni

‘Volim ga’

Nakon utakmice oglasio se i Thomas Tuchel. Novinar ga je nakon pobjede upitao što misli o Mateu Kovačiću, a ovaj kao iz topa ispalio:

“Volim ga. To je jako lagano pitanje – volim ga. Možete ga probuditi u tri ujutro i on će biti na treningu u 3:15, spreman da da sve od sebe i spreman slušati i igrati punom snagom. Moram ga smirivati na treningu da ne radi previše. On je super pouzdan i potpuno otvoren. Užitak je trenirati takvog igrača.”