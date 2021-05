Mladi hrvatski nogometaš i U-21 reprezentativac, Borna Sosa, mogao bi već u lipnju, na Europskom prvenstvu, zaigrati za reprezentaciju Njemačke. Naime, kako piše Sky Sports, čelnici Njemačkog nogometnog saveza, predvođeni Joachimom Lowom i Oliverom Bierhoffom, već neko vrijeme u velikoj tajnosti pokušavaju isposlovati preotimanje Sose i mladi je Hrvat već uspio dobiti i njemačko državljanstvo.

Kako piše ugledni njemački list Bild, Sosa je već na širem popisu Joachima Lowa koji se sada sastoji od 32 igrača. Njemački izbornik mora do kraja ovog mjeseca suziti popis na 26 igrača prema novom UEFA-inom pravilu, specifičnom za predstojeći Euro. O Sosi je progovorio i legendarni Oliver Bierhoff.

“Znamo ga i pratimo ga već jako dugo. Mislimo da je Borna Sosa potencijalni njemački reprezentativac. I to ne mislimo sam sad na sljedećem Euru, gledamo i u budućnost“, rekao je Bierhoff, prenosi njemački Bild.

Također, novinar Bilda Christian Falk nazvao je Sosu “hrvatskim Beckhamom”, aludirajući na preciznost njegovog centaršuta.

Borna Sosa could already play for Germany at the Euros this summer. He is already part of the preliminary 32-man squad, from which Joachim Löw will nominate 26 players [Bild] pic.twitter.com/d1tOPjEM8B

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 7, 2021