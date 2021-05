Proslavljeni hrvatski nogometaš i vlasnik srebra sa SP-a u Rusiji s Hrvatskom, Mario Mandžukić, danas slavi 35. rođendan. Tim povodom stigle su mu bojne čestitke. Juventus, Fifa, Uefa, Milan, Bundesliga… Svi su se u petak prisjetili Super Marija.

Fifa je na Twitteru objavila njegove pogotke sa Svjetskog prvenstva u Rusiji te je izdvojila jedan njegov citat.

“Tih mjesec dana u Rusiji i doček u Hrvatskoj zauvijek će mi biti najdraža uspomena u karijeri”, riječi su koje su izdvojili. Uefa je pak izdvojila njegov pogodak s Eura 2012., a Bundesliga u dresu Bayerna.

🇭🇷 "That month [2018 #WorldCup in Russia], including the welcome in Zagreb, Slavonski Brod, and the entire Croatia, will remain the most important memory of my career."

🎂 Happy 35th birthday to @HNS_CFF legend, @MarioMandzukic9! pic.twitter.com/SJWHtptI5X

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 21, 2021