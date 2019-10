NIJEDAN IZBORNIK NIJE MORAO DONIJETI TAKO SPECIFIČNU ODLUKU: Zašto su Rakitić, Vlašić, Rebić i Brekalo postali problem za Dalića

Problem s Vlašićem i Rakitićem jedan je od dva problema koja smo odlučili izdvojiti

Specifičanu reprezentaciju imamo mi Hrvati. Glupo je već razbacivati se ispraznim frazama i floskulama o maloj zemlji prepunoj vrhunskih nogometaša, o državi s manje od četiri milijuna stanovnika i sa srebrom na Svjetskom nogometnom prvenstvu… Puno je ovdje zvučnih imena, puno je igrača koji vrijede na desetke milijuna eura, malo koji od njih ne igra u vrhunskom klubu “lige pet”, pa na koncu, u redovima hrvatske reprezentacije se nalazi još uvijek aktualni najbolji igrač svijeta prema Zlatnoj lopti, Luka Modrić.

Međutim, kažemo specifična reprezentacija ne zbog svega dosad navedenog već zbog jednog, ha nazovimo to pravim riječima, problema. Izbornik Zlatko Dalić nema isti status kao, recimo, njegov kolega, prvak svijeta s Francuskom, Didier Deschamps, nema niti onaj kao što ima Roberto Mancini u Italiji, niti Joachim Low u Njemačkoj, Gareth Southgate u Engleskoj. Da, on jest izbornik, to mu je titula, ali uz njegovu dužnost na klupi Vatrenih ide i posebno breme. Naime, svi navedeni treneri imaju maksimalnu slobodu pri stvaranju svoje ekipe ili realizaciji svojih ideja bez ikakvog opterećenja što će im javnost, savez ili neka treća persona iz sjene reći. Zlatko Dalić nema tu slobodu, odnosno, svi se trude prividno prikazati da ima, ali, realno, nema.

Ne sasvim običan izbornik

Biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nije lako. Eto, primjerice Didier Deschamps može bez ikakvog problema zatvoriti vrata reprezentacije nekakvom tamo Karimu Benzemi, Dimitriju Payetu zbog loše forme, pa ako s ovako lošom formom nastavi možda uskoro i Paulu Pogbi te Antoineu Griezmannu. Dalić si taj luksuz, da mu igraju samo oni koji su u optimalnoj formi, odnosno da reprezentaciju tretira kao ono što ona u suštini i jest – skup nogometaša neke nacije koji su u optimalnoj formi i igraju na vrhunskoj ili visokoj razini – ne može priuštiti.

Kada bi Dalić imao iste ovlasti kao većina njegovih kolega u svijetu, i da zna da sutra ne bi na većini portala i tiskovina njegova glava završila kao ona Zdravka Mamića unutar prekriženog crvenog kruga, Dalić bi vjerojatno bez imalo dileme Nikolu Vlašića pretpostavio Ivanu Rakitiću, odnosno Josipa Brekala Anti Rebiću.

Kako isključiti Rakitića?

Rakitić je zbog ozljede propustio lipanjsku utakmicu protiv Walesa, a nije ga bilo niti protiv Slovačke i Azerbajdžana jer je sređivao situaciju u klubu, što god to značilo. Vidjelo se na Daliću prošloga mjeseca kako je vrlo blizu trenutku da više ne zove Rakitića na okupljanja. “Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću, mi se sad moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija… Malo je nezgodno, nije situacija nimalo ugodna, ali moramo se s time pomiriti. Prijelazni je rok i igrači moraju rješavati svoje pitanje. Ali opet ponavljam, tko nije spreman, bolje da ne dolazi”, izjavio je to prije malo više od mjesec dana izbornik Zlatko Dalić kada se saznalo da Rakitić ponovo neće doći.

Ipak, nakon dvije odbijenice, Dalić je na kraju ipak pozvao Rakitića, ali svašta se u međuvremenu dogodilo u reprezentaciji. U izostanku Rakitića, Dalić je počeo koristiti Vlašića. Činjenica je, Hrvatska je predvođena Rakitićem osvojila lanjsko prvenstvo. Rakitić je tada odigrao bolje prvenstvo čak i od Luke Modrića i svakako će mu to biti “highlight” karijere. Zbog njegove kreativnosti i izražene nogometne inteligencije vezni red dobiva masivan “upgrade”, ali problem leži u tome što su Rakitić i Modrić u mnogočemu slični igrači i jednostavno si ne odgovaraju u istoj liniji.

Zašto ne funkcionira

Rakitić se u Barceloni profilirao u vrhunskog defenzivnog organizatora igre, sjajno čita igru i time maskira svoje fizičke nedostatke, poput brzine i okretnosti. Ima istančan osjećaj za slanje dugih i kratkih lopti, ne odluta često, ako i uopće, s pozicije i ostavi zonu nebranjenom, dakle vrlo je odgovoran obrambeno, ali važno je reći kako je opasan i iz pozadine zbog sjajnog šuta i ubacivanja iz drugog plana. “Par exellence” vezni igrač koji igra u oba smjera, nema se što reći, ali problem je što Hrvatska ima još dvojicu igrača sličnog profila, Marcela Brozovića i Modrića. Obojica su igrači koji su, kao i Rakitić, korisniji kada igraju niže, a ne možete postaviti igru s tri defenzivca, odnosno jednim destruktivcem i dvojicom dubinskih orkestratora jer naprosto, ne postoji igrač koji će onda povezivati linije.

Ako ih se ostavi u istoj liniji ostaje ogroman brisani prostor ispred njih i tu nastaju problemi. Dalić je taj problem riješio postavljanjem Modrića na poziciju polušpice i time ga je, realno, ugušio. Modrić nije navikao tako visoko tražiti loptu, pa se često instikivno spuštao u prostor Rakitića i Brozovića te od tamo iznosio loptu. Kada bi na to bio upozoren i kada bi ostajao na poziciji polušice često je griješio u dodavanjima, gubila se njegova kreacijska sposobnost i jednostavno to nije išlo, a Modrić nije na početku karijere pa ga se nije moglo modelirati i “preodgajati” u polušpicu. S Brozovićem ista stvar, igrač je to koji savršeno odrađuje posao defenzivnog veznog i zbog nestvarnih fizičkih sposobnosti možda je i najbolji pressing igrač kojeg imamo, stoga bi bilo suludo uopće razmatrati o igri bez njega. Također, Brozović je opasan u oba smjera, jak je u duelu, neumoran u pressingu, a nagledali smo se njegovih dalekometnih golova.

Vlašić odgovor na sve

Vlašić je izvrsna solucija, a to je dokazao u utakmicama sa Slovačkom i Azerbajdžanom, kada je nedvojbeno bio najbolji na terenu. Dokazao je kako je sposoban povezivati linije, te da na svojoj poziciji trenutno nema konkurencije u reprezentaciji. Izvrsno je operirao iza suparničke vezne linije, gdje se osjeća odlično i savršeno razumije prostor i zna se kretati. Isto tako, opasan po protivnički gol i zpisao se u strijelce u prošloj akciji, također, nije ga lako čuvati zbog pokretljivosti i eksplozivnosti s loptom… Ima i solidan dribling pa čak može i izbaciti protivnika u jedan na jedan situaciji, zatim treba reći da nije loš dodavač, te da se može izvući i na krilnu poziciju ili odigrati “underlap”. Vlašić je, kratko i jasno, idealna polušpica koju već dugo, dugo nismo imali i što je najvažnije savršeno se uklapa u trolist veznih igrača s Modrićem i Brozovićem.

Koliko je to sjajno izgledalo s Vlašićem kao polušpicom i Modrićem kao orkestratorom, vidjelo se protiv Slovačke. Imala je Hrvatska tada sve i optimalnog Modrića, Brozovića i Vlašića, a kada su oni na vrhuncu povuku i ostatak momčadi i odmah je lakše igrati, pa smo tako imali četiri pogotka od četiri različita nogometaša, što je rijetkost, ali potvrđuje činjenicu koliko je ovakav sustav unio elana u cijelu reprezentaciju.

Dalić tu sada, jednostavno, mora prelomiti. Da, većini navijača i kroničara reprezentacije teško bi palo vidjeti Rakitića na klupi, ali možda je konačno vrijeme da se napravi odmah od nekih stupidnih i davno postavljenih postulata o hijerarhiji i forsiranju senatora samo zato što imaju “ime” ili igraju u jačem klubu, iako su nisu u optimalnoj formi. Spomenimo još samo čistu statistiku, Vlašić je ove sezone na pet golova i tri asistencije u 14 utakmica, a Rakitić je u šest utakmica odigrao samo 186 minuta i nema baš nikakav učinak.

Brekalo ili Rebić?

Problem s Vlašićem i Rakitićem jedan je od dva problema koja smo odlučili izdvojiti. Isti takav, ali možda ne toliko senzacionalan, ima i s Antom Rebićem i Josipom Brekalom. Vrlo je jednostavno. Ante Rebić uopće nije u formi i jedva da igra u ionako užasnom Milanu. Zapravo možda je trenutno bolje da ne igra s obzirom na to da se “rossoneri” sramote igrom i rezultatima gdje god stignu. A s druge strane Josip Brekalo ubija u Wolfsburgu. Rebić je donedavno bio udarni igrač kojeg je Dalić koristio na sve tri napadačke pozicije, sjajno je odrađivao duele, odlično je stvarao pressing na zadnju liniju, ali činjenica je, čovjek doista nije u formi i ne treba ga forsirati samo zato što vrijedi 40 milijuna eura i igra u Milanu.

Tu je Brekalo. Bivši omladinac Dinama nametnuo se u Wolfsburgu ove sezone i konačno mu trener vjeruje. U Wolfsburgu vrijedi logično pravillo da igraju oni koji su u formi, a Brekalova je ovakva – u deset utakmica četiri gola i četiri asistencije. Sasvim dovoljno da se za njega može reći da je na optimalnoj razini. S druge strane, Rebić je u tri utakmice talijanskog prvenstva od mogućih pet (došao je nakon dva kola) odigrao samo 63 minute i pritom nije postigao niti jedan pogodak niti asistenciju. Ostale dvije utakmice presjedio je na klupi.

Brekalo i Rebić sasvim su različiti tipovi igrača iako igraju na istim pozicijama. Brekalo je eksplozivan igrač koji voli sijeći s boka prema šesnaestercu i šutirati, sklon je driblanju i voli jedan na jedan situacije, dobro se nadopunjava s bekovima i može dobro centirati. Rebić je specifičan igrač, Jak je u duelu, robustan je, agresivan, a opet ima i dozu eksplozivnosti. Možda je i najbolji ofenzivac kada je u pitanju stvaranje pressinga na zadnju liniju. Ima jak udarac, ne boji se pucati, ali nije baš pretjerano kompatibilan s bekovima niti se izvlači na centaršut, već više voli ulaziti u sredinu i tamo raditi nered. Možda bi čak bio korisniji kao špica nego krilo, ali o tom potom. Dalić oko ove dileme ne bi trebao imati previše problema, kristalno je jasno tko zaslužuje biti u prvoj postavi. A nadamo se samo da će lakše prelomiti i s Rakitićem i Vlašićem, odnosno, ako i prelomi da zbog toga neće biti državni neprijatelj, već da će ljudi konačno shvatiti koja je zaista bit reprezentacije – da igraju oni koji su u optimalnoj formi.