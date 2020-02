NIJE TRENER DINAMA JEDINI RIGAO VATRU ZBOG SUĐANJA: Bjeličin miljenik nastavio u sličnom tonu – ‘Velika je to sramota’

Nakon završetka utakmice susret komentirao Emir Dilaver

U 22. kolu Prve HNL Osijek je na svom terenu svladao Dinamo s 1:0 (0:0). Jedini pogodak na utakmici postigao je Mirko Marić iz jedanaesterca u 77. minuti utakmice. Dinamo je u tim trenucima već bio s igračem manje jer je u 67. minuti isključen Dilaver koji je dobio dva žuta kartona. Zagrebački je sastav utakmicu okončao sa samo osam igrača na terenu jer je pred kraj dvoboja zbog ozljede s terena izašao Perić, a trener Bjelica je ranije iskoristio sve tri izmjene, dok je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade zbog drugog žutog kartona isključen i Stojanović.

ZASLUŽENI CRVENI. TRENER DINAMA BRUTALNO PSOVAO SUCE: Ono što je Bjelica izgovorio zaista nije za svačije oči

Nakon završetka utakmice susret komentirao Emir Dilaver.

“Velika sramota što se tiče suđenja. Uvijek isto kad dođemo ovamo, moramo odmah požutjeti, što više žutih, a onda kad treba da nam daju crveni, kažu mi da nije bio drugi žuti, bio sam već na lopti… Onaj prvi je OK, ali ovaj drugi… Ja sam njega imao na ramenu, a kako se on spustio, nabio se na moju ruku. Da sam ja njemu zavalio lakat, nisam. Ali sudac ima VAR, može to koristiti i to se koristi kad je crveni”, izjavio je Dilaver za SN.

“Kad je i za drugi žuti, može koristiti . To on zna, kao što i zna da je morao dati žuti karton za onaj prekršaj na Ademiju. Ali on koristi samo kad on hoće i svaka mu čast. Uvijek dođemo ovdje spremni za pobjedu i onda nas masakriraju”, zaključio je Dilaver.