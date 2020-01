NIJE ODIGRAO NI MINUTE OVE SEZONE, A OTIMAJU SE ZA NJEGA: Želi ga talijanska senzacija. Evo zašto bi mu baš ovaj transfer mogao biti životni

Glavno je pitanje gdje će nastaviti i po mogućnosti osvježiti karijeru koja već polako nazaduje?

U Juventusu ne računaju na njega već neko vrijeme, ove sezone nije odigrao niti minute u momčadi Maurizija Sarrija, najbolje godine troši u rezervama torinske ekipe, a vrijedi ovećih 7.5 milijuna eura i dosta ga je teško prodati. Hrvatski nogometaš i povremeni reprezentativac Marko Pjaca spreman je za odlazak iz redova Stare dame, a glavno je pitanje gdje će nastaviti i po mogućnosti osvježiti karijeru koja već polako nazaduje?

Pjaca se jako dugo mučio s ozljedama u Juventusu i to je vjerojatno glavni razlog zbog kojeg nikada zaista nije dobio pravu šansu, a uz to slali su ga na posudbe i to mahom na krive destinacije. No, sada je Pjaca konačno spreman, nema ozljeda, gladan je utakmica, golova, a traže ga četiri vrlo zanimljiva kluba.

Ranije smo pisali o interesu Verone gdje bi se Pjaca jamačno dobro uklopio, traži ga još Cagliari, kao i legendarna Parma, no posljednji klub koji se uključio u utrku posebno je zanimljiv. Riječ je o ovosenzonskoj senzaciji talijanskog nogometa Laziju. Rimljani su nanizali 12 utakmica bez poraza, a u tih 12 ogleda čak su u njih deset izašli kao pobjednici.

Što će u Laziju?

Trenutno su parkirani na treće mjesto Serie A i najozbiljniji su konkurent Juventusu i Interu, koji često osciliraju, dok je Lazio doista najkonstatniji klub talijanskog nogometa trenutno. Zabijaju suludu količinu golova, već su na 40, a tek je “run and gun” Atalanta na 43, ostali su podosta ispod te razine. Predvođeni trenerom Simoneom Inzaghijem, nebeskoplavi iz Rima postali su opasna ekipa koja može svladati do jučer nedodirljive vladare lige poput Juventusa, a sada talijanski Corriere dello Sport tvrdi kako u svojoj momčadi žele Marka Pjacu.

Simone Inzaghi operira uglavnom 3-5-2 formacijom, a Pjacu, koji je po prirodi lijevo krilo, ali kroz karijeru je dokazao kako može igrati na nekoliko ofenzivnih pozicija, desnom krilu, špici, pa i drugom napadaču. Ovo potonje je ono što vjerojatno Pjacu čeka kod Inzaghija. Immobile i Correa su praktički tandem, ali ne mogu iznijeti sami cijelu sezonu i Lazio osim njih nema rješenja u napadu. S druge strane na bočnoj poziciji je jedino rješenje već vremešni Senad Lulić, pa mu Pjaca i tu može uskočiti. Sve u svemu, ima mjesta u Laziju za Pjacu, a rad pod Inzaghijem mogao bi mu zaista goditi.