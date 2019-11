NIJE NAM JASNO, ZAŠTO NE PROBATI? Dalić ima ubojito oružje, ali ga uporno ignorira. Zanimljivo, Bjelica ga već dugo koristi

Pozabavit ćemo se jednom zanimljivom teorijom, koja će, barem za sada, ipak ostati samo teorija

Hrvatsku čeka “biti ili ne biti” utakmica. Završnica kvalifikacija ponovo je, nažalost, prožeta dramom i plasman na Europsko prvenstvo 2020., ovisit će o ishodu subotnje utakmice sa Slovačkom. Posljednja je to utakmica Vatrenih u skupini i treba im barem bod ako žele mirno spavati do prvenstva, poraz bi bio ravan debaklu jer bi se Slovacima otvorila prilila da preko Azerbajdžana u posljednjem kolu poguraju Hrvatsku u playoff Lige nacija.

Nesreća nikad ne dolazi sama, pa je tako uoči posljednjeg kola izbornik Zlatko Dalić ostao bez čak trojica stopera, Dejana Lovrena i Domagoja Vide, koji su skupili paran broj kartona, kao i Mateja Mitrovića koji je ponovo povrijeđen. Izborniku su preostala četvorica stopera, sva sreća da barem tu reprezentacija ima širinu, pa su u kadru i dalje Duje Ćaleta-Car, Dino Perić, Tin Jedvaj i Mile Škorić. Dakako, to je tek jedan, onaj najveći problem, ali tu su još i dobre stare boljke s bekovskim pozicijama.

Rasturanje zadnje linije

Dalić nema baš previše opcija na bočnim pozicijama. Desnog beka do sada je krpao Tin Jedvaj, dok se na lijevoj profilirao Borna Barišić. Kada kažemo “krpao” desnog beka, to zapravo znači kako je Jedvaj samo privremeno popunjavao tu poziciju i, nažalost, to nije izgledalo baš najbolje, kako u napadu gdje se gotovo uopće nije pojavljivao, a bio je nužno potrebam, tako i u obrani jer Jedvaj je po vokaciji stoper i reakcije su mu takve, stoperske, a ne bekovske pa se nerijetko povlačio prema sredini i ostavljao krilima previše prostora za kretnje ili centaršut.

Barišić s druge strane odradio je dobar posao, ali opet je ofenzivno bio neodređen i nije imao baš bog zna kakvu suradnju s krilnim igračem. Zašto sada uopće spominjemo bekove? Pa prvenstveno zato što ih, u ovom trenutku, Dalić realno i ne treba.

Prešaltavanje

Pozabavit ćemo se jednom zanimljivom teorijom, koja će, barem za sada, ipak ostati samo teorija. Iako je gotovo nemoguće da Dalić preuzme taj rizik, postoji i izrazito hazarderska, ali potencijalno vrlo zanimljiva opcija koja mu se nudi u utakmici sa Slovačkom. Nedavno je Nenad Bjelica, onako iznenada, odlučio promijeniti sustav i to baš uoči najvažnijih utakmica u sezoni, onih u Ligi prvaka. Time je iznenadio sve, pa čak i prema pričama nekih igrača i njih same jer nisu znali da će izaći u novom sustavu.

Dakako pričamo o “prešaltavanju” na 3-5-2 formaciju protiv favorizirane Atalante, a kasnije i Šahtara i Cityja. Bjelica je postavio trojicu braniča koji mogu iznijeti loptu, bekove je prekomandirao u “wing-bekove”, uspostavio je kontrolu u međuprostoru i uništavao Talijane jakim pressingom, kojim ih je tjerao na silne pogreške, odnosno kojim je neutralizirao gotovo svaki njihov pokušaj kreacije i gradnje napada.

Koga u obranu?

E sada, kako bi izgledala Dalićeva 3-5-2? Počet ćemo od linije koju se, iz nekog razloga, Dalić ustručava rastaviti, zadnje linije. Kako bi replicirao Bjeličin recept, Daliću trebaju tri, ili barem dva, ali srećom sada ih ima tri, takozvana “ball playing” stopera, odnosno braniča koji znaju iznijeti loptu i koji mogu pokretati napade. I ima ih. Ima Dinu Perića koji to savršeno radi u Dinamu, ima Tina Jedvaja koji to dobro radi u Augsburgu i Duju Ćaleta-Cara koji je u toj ulozi vjerojatno najbolji. Dakle zadnja linija mu je riješena.

Tko će u sredinu i vrh?

Nadalje, u sredini može postaviti Marcela Brozovića koji je može još i bolje odrađivati ono što u Dinamu odrađuje Arijan Ademi, zatim ima Luku Modrića koji može odrađivati posao i Nikole More i Danija Olma, zahvaljujući svojem stilu igre, a na koncu uvođenjem Nikole Vlašića kao najisturenijeg dobiva jednu sasvim novu dimenziju koju Dinamo nažalost nema u preostalim igračima koji konkuriraju za početnu postavu. Ono što je ovdje važno naglasiti jest činjenica da bi vezna linija bila u potpunosti rasterećena spuštanja u zadnju liniju i iznošenja lopte jer bi to umjesto nijh radili stoperi, odnosno bekovi, ali to toga ćemo uskoro doći.

U napadu može odigrati na provjereno učinkovit tandem Brune Petkovića i Mislava Oršića, koji su ove sezone kombinirano zabili već, pazite sada, 29 pogodaka i još su 12 namjestili. Ne iskoristiti takav tandem stvarno bi bila prava šteta.

“Wing bekovi”

I sada dolazimo do pozicija koje su na neki način problematične i Nenadu Bjelici, a vjerojatno bi dosta dilema s njima imao i Dalić. Dakako to su ovi famozni “wing bekovi”. Neupitno, na toj poziciji morao bi igrati Josip Brekalo, koji je jednom prilikom već krpao desnog beka i nije taj posao radio loše. Osim što bi mu trebala pomoć bilo Brozovića ili Jedvaja u fazi obrane, u napadu je Brekalo zvijer koja može sama izvući kontru, sama se izvući na centaršut, sama rezati s krila u sredinu i ići na šut. Uz sve to, Brekalo je odgovoran igrač i poštuje obrambene zadatke, iako ih možda ne odrađuje najbolje.

Ako bi Brekalo igrao s desne strane, tko bi onda s lijeve? Nažalost, Ivan Perišić, ma koliko bio opasan ofenzivno, nakrcati ga obrambenim zadaćama bio bi suicid. Obrana bi u tom slučaju, ili vezni red, zavisi tko bi uskakao, bila toliko raširena da bi rupe među linijama bile vrlo lako eksploatirane i vjerojatno svaki napad kroz sredinu bila bi gol-šansa. No, ostaviti Bornu Barišića i malo ga tjerati na trku po cijeloj okomici nije loše privremeno riješenje. Dugoročno to će vjerojatno biti Domagoj Bradarić koji je profilom baš takav tip igrača, “wing bek”, sa vrhunskim centaršutom, dribliningom i kreacijom, a opet i kakvom takvom obrambenom odgovornošću. Bio bi tu dobar izbor i Marin Leovac, ali eto, ne može još i njega zvati u reprezentaciju.

Kako će izgledati

Kada se sve to stavi na papir u 3-5-2 sustavu izgledalo bi ovako: Livaković – Jedvaj, Perić, Ćaleta-Car – Brekalo, Brozović, Modrić, Vlašić, Barišić – Oršić, Petković.

Praktički, da se ponovimo još jednom, bio bi to Dinamo na steroidima, a ne može baš nitko reći da Dinamo igra loše, odnosno kako im ovakav sustav nije donio uspjeh.

Kažemo još jednom, bio bi to izrazito hazarderski potez, i gotovo je nemoguće da Dalić odstupi od svog, već pomalo ziheraškog sustava, ali nije na odmet znati da postoji i ovo tajno oružje. Bjelici je u Dinamu ova taktika donijela čudo, možda može poslužiti i reprezentaciji, neki od njih već dobro znaju kako se tom sustavu mogu snaći i svakako mogu ponuditi mnogo više. Na koncu, Dalić se do sada znao pokazati kao pragmatičan trener pa možda silom prilika donese jednu takvu odluku. Sumnjamo i dalje, ali eto, vidjet ćemo…