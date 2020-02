NIJE MOGLO GORE ZA BJELICU PA ČAK I DALIĆA: Činilo se bezazlenim, ali čini se da je Dinamo ostao bez ključnog igrača do kraja sezone

Navodno su mu stradali križni ligamenti

Nije ovo bio Dinamov dan. U derbiju 22. kola Prve HNL Osijek je kao domaćin svladao Dinamo s 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola u Gradskom vrtu bio je Mirko Marić iz kaznenog udarca u 77. minuti. Kazneni udarac skrivio je stoper Dinama Dino Perić koji je neoprezno startao na Marića u svom kaznenom prostoru udarivši ga po petama.

Dinamo je u tim trenucima već bio s igračem manje jer je u 67. minuti isključen Dilaver koji je dobio dva žuta kartona. Zagrebački je sastav utakmicu okončao sa samo osam igrača na terenu jer je pred kraj dvoboja zbog ozljede s terena izašao Perić, a trener Bjelica je ranije iskoristio sve tri izmjene, dok je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade zbog drugog žutog kartona isključen i Stojanović. Zatim je isključen i Bjelica koji je žestoko psovao suce.

Teška ozljeda?

No, nakon utakmice stigle su možda i još gore vijesti. Neslužbeno se doznaje kako bi Dino Perić mogao biti dosta teško ozlijeđen. Naime, navodno su mu stradali križni ligamenti, a to je povreda koja iziskuje dug oporavak, otprilike šest do devet mjeseci, što znači da bi, ako je prva vijest točna, ovo mogao biti kraj sezone za njega. U problemu bi zbog toga mogao biti i Bjelica, jer mu je Perić glavni igrač u obrani, ali mogao bi problema imati i izbornik Zlatko Dalić koji ga ima u svojim planovima za proljetnu akciju i Euro.