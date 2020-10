NIJE LAKO SLAVNOM HRVATSKOM TRENERU U SERIE A: Lider hit-momčadi otkrio kakve su mu grozote vikali igrači Juventusa

Jurić je nakon utakmice imao vrlo ružan incident s igračima Juventusa

Slavni hrvatski trener i nekadašnji nogometaš, Ivan Jurić, nastavio je oduševljavati sa svojom Veronom i u novoj sezoni talijanske Serie A. U petom kolu Jurićeva Verona je remizirala s Juventusom 1:1 i to u gostima, a to je ujedno bilo i prvo oduzimanje bodova Staroj dami za ovaj klub od 1988. godine.

“Ovo je prvi put da je Veroni to uspjelo u 32 godine? Drago mi je zbog toga, ali do 70. minute bili smo bolja momčad, nakon čega smo stali. Tako da, ako znamo to, kao i da su igrači dali više nego što objektivno mogu, ostaje žal za pobjedom”, rekao je Jurić nakon utakmice.

Hrvatski trener imao je samo riječi hvale za svoju ekipu. “Naša momčad je puna mladih igrača, ali bez obzira na to i što smo igrali kod najboljeg kluba u zemlji, oni su pokazali nevjerojatan duh, igrali su kao u transu i ja im se zbog toga zahvaljujem”, veli Jurić.

‘Rugali su se mom porijeklu’

Komentirao je i Nikolu Kalinića, bivšeg reprezentativca, koji je stigao u redove Verone ovoga ljeta. “Nikola Kalinić je igrao jako dobro. Daleko je još od njegovih najboljih izdanja i zato sam ga zamijenio u 55. minuti, ali za nas je jako važan”, smatra Jurić.

No, Jurić je nakon utakmice imao vrlo ružan incident s igračima Juventusa. “Vrijeđali su me da sam Balkanac, rugali se mom porijeklu i na to sam morao odgovoriti”, otkrio je Jurić.