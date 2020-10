NIJE LAKO MODRIĆU S OVAKVIM TRENEROM: Nećete vjerovati kako je Zidane komentirao najveći Realov incident ove godine

Sada se javio trener Zidane i komentirao je cijeli slučaj, ali možda je zapravo bolje i da nije

Trener i klupska ikona Real Madrida, konačno je komentirao možda i najveći incident koji je ove godine potresao svlačionicu kraljevskog kluba. Snimka skandaloznog razgovora između Karima Benzeme i Ferlanda Mendyja na kojoj se čuje kako planiraju sabotažu vlastitog suigrača Viniciusa Juniora, odjeknula je svijetom i izazvala burne reakcije.

Benzema je rekao Mendyju, na poluvremenu utakmice s BMG-om u Ligi prvaka, da prestane davati lopte Viniciusu i da ih umjesto toga šalje njemu. “Meni dodaj loptu, ne njemu (Viniciusu). Brate, pa on igra protiv nas kunem ti se”, govorio je Benzema dok je Vinicius stajao na koji metar od njih. Mendy se s Benzemom složio i u drugom poluvremenu su opstruirali Viniciusa.

Čudna reakcija Zidanea

O skandaloznoj snimci piše se već danima i do sada nije bilo nekih reakcija iz kluba. No, sada se javio trener Zidane i komentirao je cijeli slučaj, ali možda je zapravo bolje i da nije.

Zidane nije opravdavao svoje igrače, nije niti osudio čin Benzeme i Mendyja, niti je stao u obranu Viniciusa… On je rekao da mu je to – “normalno”.

“Na terenu se kaže puno stvari, ali one uvijek ostanu tamo. Dobro je da se takve stvari događaju, to znači da svi živimo u trenutku. Pričali su i to je to. To se stalno događa, vjerojatno tako govore i o meni. To je normalno”, rekao je Zidane.

