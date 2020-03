NIJE DOBRO: Postoji mogućnost da se na svim utakmicama u HNL-u igra bez gledatelja; Pod upitnikom i turnir s Vatrenima u Kataru

‘Teoretski postoji i ta mogućnost, naravno, da se svi susreti 27. kola odigraju bez gledatelja. Sve ovisi kako će se u narednim satima, danima, odvijati situacija s koronavirusom i zaštitnim mjerama’

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske objavio je jučer mjere za odgodu ili ograničavanje organiziranih skupova u zemlji. Tako je preporučeno da se do daljnjeg javni skupovi limitiraju na 1000 ljudi u što ulaze i sportska natjecanja. Također, sukladno preporuci Stožera civilne zaštite i mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, te odluke HNS-a o nastavku natjecanja iz pulskog nogometnog prvoligaša, izvijestili su kako će se utakmice 27. i 28. kola na rasporedu 14. i 21. ožujka odigrati bez prisustva gledatelja.

Koronavirus kroji 27. kolo HNL-a

Istra 1961 u subotu 14. ožujka u Puli će ugostiti Rijeku a tjedan dana kasnije na stadionu “Aldo Drosina” gostovat će Hajduk u sklopu 27. kola Prve Hrvatske nogometne lige. Obje utakmice igrat će se bez prisustva gledatelja. Što se tiče susreta Slaven Belupo – Gorica u Koprivnici koji je zakazan za subotu od 15.00, tamo će gledateljima biti omogućen dolazak na Gradski stadion “Ivan Kušek Apaš“. Razlog za takvu odluku koprivničkog prvoligaša je taj što Slaven Belupo na domaćim utakmicama zadnjih par godina prati manje od tisuću ljudi, osim ako su u pitanju dvoboji s Dinamom i Hajdukom…

Lokomotiva će utakmicu s Osijekom, koja je na rasporedu u petak od 18.00 u Kranjčevićevoj organizirati u skladu s preporukama Stožera CZ RH, uključujući i ishodovanje suglasnosti Županijskog stožera CZ i nadležnog Zavoda za javno zdravstvo. S obzirom da se ni tamo ne očekuje više od 1000 gledatelja, te da su poduzete sve mjere s punktovima s dezinfekcijskim sredstvima, vjerojatno neće biti potrebno igrati bez gledatelja. HNS je poslao priopćenje u kojem stoji kako se HNL nastavlja sa, ili bez gledatelja, te s posebnim mjerama.

Upute su zajednički odrađene

Upute su zajednički odredili vrhuška HNS-a na čelu s predsjednikom Davorom Šukerom i izvršnim direktorom te ključnim operativcem u Savezu Marijanom Kustićem, Izvršnim odborom HNS-a, u dogovoru s Medicinskom komisijom HNS-a s predsjednikom prof. dr. Draganom Primorcem, Natjecateljskom komisijom HNS-a na čelu s predsjednikom Antom Vučemilovićem-Šimunovićem, Komisijom nogometnih sudaca s predsjednikom Antom Kulušićem, povjerenikom za natjecanje prve hrvatske nogometne lige Josipom Breznim, te povjerenikom za sigurnost HNS-a Miroslavom Markovićem.

“Mi smo prepušteni lokalnim stožerima za civilnu zaštitu i lokalnim Županijskim zavodima za javno zdravstvo. Dakle, na svakoj posebnoj lokaciji navedeni će donositi odluku da li se može igrati s publikom, da li je preporuka nacionalnog stožera da se utakmice s preko 1000 ljudi odgađaju ili je do 1000 OK, to je sve prepušteno lokalnim razinama. Mi na to ne možemo utjecati i poštivat ćemo njihove odluke. Konkretno, u Puli će se utakmica Istra – Rijeka će se igrati bez gledatelja”, kazao nam je povjerenik za za natjecanje prve hrvatske nogometne lige Josip Brezni i nastavio:

“Što se tiče susreta Varaždin – Dinamo, za sad stoji da će se utakmica igrati do 1000 gledatelja. Nemam potvrdu, ali moguće da će to biti upravo ta opcija, da se ograniči broj gledatelja”.

Upitali smo Breznog da li postoji mogućnost, jer situacija se mijenja iz sata u sat, da se do vikenda donese odluka da niti na jednoj utakmici 27. kola ne bude gledatelja?

‘Sve ovisi kako će se u narednim satima, danima, odvijati situacija s koronavirusom i zaštitnim mjerama’

“To ne ovisi o nama. No, teoretski postoji i ta mogućnost, naravno. Sve ovisi kako će se u narednim satima, danima, odvijati situacija s koronavirusom i zaštitnim mjerama. Mi smo u rukama Stožera za civilnu zaštitu, odnosno nacionalnog stožera, a onda i lokalnih jedinica. Moguće je sve, ali za sada, kako trenutno stoje stvari i informacija koje imamo od danas od ministra Božinovića, nema potrebe da se ide u daljnje mjere, osim onog što su jučer u priopćenju dali i što je noćas od 00:00 stupilo na snagu”.

Splitski Hajduk je zbog upotrebe pirotehnike na derbiju protiv Dinama prošlu srijedu kažnjen s 20 tisuća kuna i dvije utakmice pred praznim tribinama. Međutim, sad se postavlja pitanje što će biti s kaznom zbog novonastale situacije oko koronavirusa pogotovo kada znamo da je Hajduk jedan od rijetkih klubova HNL-a koji ima dobar posjet na domaćim utakmicama. Splićani su odlučili, kako nam je Brezni to i sam kazao, da se neće žaliti na kaznu. To su napravili kako bi iskoristili pravni okvir da je poništi. Dvije utakmice kazne neće stupiti na snagu ni nakon prestanka zabrane okupljanja na javnim mjestima jer tu odluku nije donio Hrvatski nogometni savez, već Stožer za civilnu zaštitu i Zavod za javno zdravstvo…

‘Nitko nije mogao sanjati da bi ikad u nogometu moglo doći do ovakvih situacija’

“Ma nitko nije mogao sanjati da bi ikad u hrvatskom nogometu, kao i u svjetskom, moglo doći do ovakvih situacija. No, nažalost to se ne može predvidjeti. Kad gledamo što se događa po Europi, u okruženju, možemo na neki način biti i zadovoljni da je kod nas trenutno takva situacija. Pogotovo što nitko ne može garantirati da će u jednom trenutku to prestati.

Zapravo, i ovu situaciju treba koristiti da se pokuša maksimalno odraditi program, koliko je to moguće, pa makar i u uvjetima bez gledatelja. Jer, nije problem otkazati koncert, pa ga odraditi u neko doba kad se to smiri. No, što se tiče nogometnih natjecanja, Savezi i lige imaju svoj program i trebate ogroman broj termina, a to je nemoguće ostvariti. Ja stvarno ne znam kako će Talijani završiti ovu sezonu u Serie A. Oni su u dodatnom problemu. Već sad imaju određeni broj utakmica koje klubovi nisu odigrali. Već ima tablica ne izgleda normalno. S druge strane, imaju problem da im klubovi igraju i u Europi, pa su dodatno opterećeni terminima. No, očito smo prisiljeni živjeti iz sata u sat i nositi se s tim koliko se da”, objašnjava nam Josip Brezni.

Situacija s koronavirusom prijeti Zlatku Daliću i njegovom stručnom stožeru

Situacija s koronavirusom prijeti planovima izborniku Zlatku Daliću i njegovom stručnom stožeru. Prema posljednjim informacijama, nogometni turnir “Qatar Airways” u Dohi koji je na rasporedu od 26. do 30. ožujka, a na kojem će nastupiti i hrvatska reprezentacija i odigrati utakmice sa Švicarskom i Portugalom opasno je doveden u pitanje, iako se u reprezentaciji i HNS-u ponašaju kao da je situacija normalna i spremaju se za put. Međutim, i tamo je panika sve veća, a turnir je upitan. Uz spomenuto, donesene su mjere da svi putnici koji u Katar slijeću iz Italije, ili su u zadnja dva tjedna boravili u Italiji, moraju ići u karantenu 14 dana, neovisno o tome koje im je zanimanje i što radili u Italiji. Tu nema iznimke ni za koga, pa tako ni za sportaše.

Brozović, Pašalić i Rebić igraju u Lombardiji koju je talijanska vlada pretvorila u veliku karantenu zbog rastućeg problema s epidemijom koronavirusa, a tu je i Milan Badelj koji igra u Serie A, kao i Marko Rog koji je dobio pretpoziv, a koji nastupa u dresu Cagliarija, pa postoji ozbiljna vjerojatnost da oni neće moći put Katara. Danas u 15.00 ljudi u HNS-u nisu imali potvrdu da se “Qatar Airways” otkazuje. Kako bilo, Katarani će uskoro morati prelomiti i dati definitivna pravila pod kojima se može nastupiti na turniru, ako će ga na kraju uopće i biti. Čeka se, stoga, njihova službena odluka…

‘Naši ‘Talijani’ iz reprezentacije bi sad teoretski mogli doći u Hrvatsku i provesti u izolaciji tih 14 dana’

“U Italiji je na snazi zabrana igranja. Naši ‘Talijani’ iz reprezentacije bi sad teoretski mogli doći u Hrvatsku i provesti u izolaciji tih 14 dana, kako bi obavili taj dio. Ali, to sve visi. Sve je tamo vrlo upitno, i zbog činjenice da je na turniru i Portugal, a ako Portugal dođe bez Cristiana Ronalda, nisam siguran koliko će organizator biti željan forsirati sav turnir. Vise i kvalifikacije U-17 u Izraelu gdje Hrvatska treba igrati sa Španjolskom. Kod nas za 14 dana bi trebali imati i kvalifikacijsku utakmicu U-19 nacionalnih vrsta u Zagrebu, Lučkom, Sesvetama itd… To će se vrlo vjerojatno morati igrati bez gledatelja. Jednostavno, situacija se iz sata u sat mijenja. Samo da se ne pogorša situacija. Mislim, ajmo biti realni. Možda je i najmanja žrtva da i mi odigramo poneku utakmicu bez gledatelja, ili sa smanjenim kapacitetom. To će kod nas donijeti manje štete nego kad gledamo primjerice Juventus – Inter ili susreti u Ligi prvaka. Tako da, u cjeloj priči moramo se i mi tome prilagoditi”, zaključio je Josip Brezni.