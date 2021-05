‘Nicht danke, Herr Sosa’

Veliki obrat u slučaju mladog hrvatskog nogometaša Borne Sose. Mladom braniču Stuttgarta FIFA ne dopušta promjenu reprezentacije jer se to kosi s njenim pravilnikom, a i Nijemci su odustali od njegovog angažmana i to javno priznali Izbornik Zlatko Dalić spreman je oprostiti Sosi, svjestan je da mladi ljudi griješe i ponekad imaju loše savjetnike, ali Sosa mora povući prvi potez i ispričati se. “Nicht danke, Herr Sosa”. Upravo na ovakav način, kako je to zanimljivo u reportaži RTL-a istaknuo Marko Vargek, može se sumirati završetak ovog slučaja koji je u Hrvatskoj podignuo puno prašine.

Nikad neće zaigrati za Njemačku

Sosa tako nikad neće zaigrati za Njemačku. Zvuči nevjerojatno da su Nijemci tako grubo pogriješili, a ovim slučajem na površinu je izašlo da se mladi talentirani nogometaš stvarno okružio lošim savjetnicima. Nije mu ni trebalo to što je požurio izbrisati svoje slike u hrvatskom dresu na društvenim mrežama.

“Da se samo suzdržao u čitavoj ovoj priči, danas bi mu bilo puno lakše. Ovako, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić kaže kako mu je spreman oprostiti, ali kako on mora napraviti taj prvi korak i ispričati se”, naglasio je Filip Brkić u svojoj najavi u sportskim minutama RTL-a Danas. Sosa je tako izvisio i opasno se usosio, ali izbornik pruža ruku pomirenja…

‘Kršćanski je oprostiti’

Zlatko Dalić za RTL je kazao:

“Nikad nisam nikog molio da igra za Hrvatsku, pa nikad ni neću nikom zatvarati vrata. Spreman sam oprostiti, mladi činu greške, ja ih radim isto tako, kršćanski je oprostiti. Ja sam to spreman. Međutim, Borna Sosa je na potezu, on se mora izjasniti da li želi igrati za Hrvatsku. On mora napraviti jednu ispriku, jer ipak je to bila velika stvar”.

