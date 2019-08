NI STANDARD NE ŽELI ALENA HALILOVIĆA: Nekadašnje Dinamovo čudo od djeteta opet u teškoj situaciji

Šest mjeseci nakon dolaska u Belgiju Halilović bi se trebao vratiti u MIlan, no problem je što tamo neće sigurno biti u prvom planu

Donedavni kapetan hrvatske U21 reprezntacije Alen Halilović mogao bi ostati bez kluba, bar tako tvrde belgijski mediji koji su se raspisali o odlasku 23-godišnjeg ofenzivnog veznjaka iz redova njegovog sadašnjeg kluba Standard Liegea.

Halilović ove sezone nije upisao niti jednu minutu na terenu za Standard i za njega je vrijeme da potraži novu sredinu u kojoj će se moći nametnuti.

Ptica selica

A promijenio ih je već jako puno za tako mladog igrača. Karijeru je započeo u DInamu i onda otišao u Barcelonu za šest i pol milijna eura. No to je bilo sve od njega. Uslijedilo je seljenje od Sporting Gijona preko Hamburga i Las Palmasa pa sve do MIlana koji ga je poslao u Belgiju na kaljenje.

Šest mjeseci nakon dolaska u Belgiju Halilović bi se trebao vratiti u MIlan, no problem je što tamo neće sigurno biti u prvom planu, pogotovo zato jer je posudba bila planirana do ljeta sljedeće godine.