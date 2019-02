NI RONALDO, NI BECKHAM, VEĆ ON: Rooney otkrio ime najboljeg nogometaša s kojim je igrao

Proslavljeni Englez ponudio je odgovor na pitanje koje mu je kad tad moralo biti postavljeno

Engleski napadač Wayne Rooney prošle godine odlučio je napustiti Manchester United i karijeru nastaviti u američkom MLS-u u dresu DC Uniteda. Rooney se vrlo brzo uklopio u svoju novu ekipu gdje je za kratko vrijeme postao vođa ekipe.

Engleski napadač ne krije da uživa u Americi te je u nekoliko navrata priznao da nije očekivao da je MLS tako dobar. Rooney želi ostati što duže u DC Unitedu i pokušati doći do titule. U intervjuu za engleske medije Rooney je uspio iznenaditi javnost svojom izjavom. Naime, novinare je zanimalo tko je najbolji igrač s kojim je on igrao, a njegov odgovor je itekako iznenadio mnoge.

Za njega nema sumnje

“To je Luciano Acosta s kojim igram u DC Unitedu. On je vrlo mlad i talentiran igrač. Treba ostati motiviran i siguran sam da će napraviti veliku karijeru. Znam koji klubovi su zainteresovani za njega i treba ići samo naprijed. Igrao sam s mnogim igračima, ali on je možda i najbolji kojeg sam imao u svojim ekipama. Tako mlad i talentiran da je to nevjerojatno”, rekao je Rooney.

Acosta ima 24 godine i u DC United je došao početkom 2016. godine iz Boce Juniors u kojoj je i ponikao. Svojim je igrama u američkoj momčadie skrenuo pažnju mnogih klubova, a u siječnju je bio veoma blizu da potpiše za PSG. No, od ovog igrača transfer treba sigurno očekivati već na ljeto.