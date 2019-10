NI NAJKULTURNIJI BRITANSKI MEDIJI NISU SE MOGLI SUZDRŽATI: ‘Niko Kovač brutalno je ponizio i zgazio Spurse’

Teško će Tottenham preboljeti ovaj poraz

Oktoberfest je stigao u London, Tako je jedan engleski novinar opisao pobjedu Bayerna. Niko Kovač i njegova momčad školovali su Tottenham pred njihovim navijačima, a junak susreta bio je Serge Gnabry koji je zabio četiri konada u mrežu Spursa.

Ali Tottenham je bolj krenuo. Korejac Son već je u 12. minuti donio Spursima prednst pred domaćim navijačima. No to je zapravo bilo sve od Tottenhama večeras. Bayern je do kraja s nevjerojatnih 7:2 pregazio Tottenham, a o tome su se, naravno, raspisali engleski mediji.

TRENUTAK LUDILA BOYSA OSTAVIO U ČUDU SVE KOJI SU GLEDALI UTAKMICU: Ovo je totalni hardcore; ‘Kakvi su to čudaci, a još su primili gol’

Čak ni oni najkulturnji poput uglednog Guardiana nisu se mogli načiditi koliko je brutalno izgledala ta predstava Bavaraca u Londonu. Pogledajte njihove članke.

Arsenal fans angry with Arsene Wenger for selling Serge Gnabry after Tottenham goal glut https://t.co/wwnof172ue pic.twitter.com/qPwnnA1OMQ — Mirror Football (@MirrorFootball) October 1, 2019

Tottenham torn apart by Bayern’s Gnabry and Lewandowski show https://t.co/1hQPSrvCaM — The Independent (@Independent) October 1, 2019

Tomorrow's Sun Sport back page: Gnabry scores four as Bayern Munich humiliate Tottenham https://t.co/RFJzcRSZy2 pic.twitter.com/E1bB0C1nGJ — Sun Sport (@SunSport) October 1, 2019

Former Arsenal man Serge Gnabry left Tottenham reeling scoring four goals to fire Bayern Munich to an emphatic victory https://t.co/0ceQDYjPhf pic.twitter.com/kT0LiQ0HiV — MailOnline Sport (@MailSport) October 1, 2019

Serge Gnabry grabs four in Tottenham’s home humbling at the hands of Bayern https://t.co/SdNjkuO64A Match report by @DaveHytner — Guardian sport (@guardian_sport) October 1, 2019

Preokret iz snova

Bayern je krenuo gaziti žestoko i već je u prvom dijelu došao ne samo do izjednačenja, već i do prednosti. U 15. minuti Joshua Kimmich pogodio je iz daljine, a sa sličnog mjesta krajem prvog dijela pogodio je sjajni Poljak Robert Lewandowski.

A onda je krenuo “Serge Gnabry show“. Bayernov mladić u samo dvije minute, od 53. do 55. pogurao je Kovačevu momčad do dva gola razlike, a kasnije se Pochettinova momčad potpuno raspala. obrana je počela propuštati sve, a to je samo poziv za krvoločne strijelce Gnabryja i Lewandowskog da zabiju ukupno sedam komada u mrežu Spursa. Harry Kane zabio je iz penala, ali nije nimalo poboljšalo dojam.

Ivan Perišić je u igru ušao u 71. minuti zamijenivši Kingsleya Comana.