NEZAPAMĆENI POTRESI U BARCELONI: Messi napušta klub? ‘Dosta mi je, ne želim biti dežurni krivac i najveći problem’

U svlačionici je svojim suigračima rekao kako više ne biti dežurni krivac za stvari na koje ne utječe

Nije lako proteklih tjedana biti igrač, a ni navijač Barcelone. Nevolje u raju pretvorile su se u potrese kakav ovaj velikan ne pamti. Govorilo se kako će najbolji igrač svijeta Lionel Messi (33) produžiti ugovor s Barcelonom do 2023., ali izgleda da ništa od toga. Kapetan Barce više nije sretan i želi nastaviti svoj nogometni put negdje drugdje, tvrde Španjolci…

MESSI U VELIKOM STILU POSTIGAO 700. GOL U KARIJERI: Argentinski čarobnjak pobrinuo se da taj pogodak bude uistinu poseban

Messi odlučio sve zaustaviti

Kako prenosi španjolski radio Cadena Ser, veličanstvenom Argentincu ne da se više gledati kako se u klubu ništa ozbiljno ne događa, kako vrijeme prolazi bez da je u planu neki pobjednički projekt. Iako su pregovori o produljenju ugovora do 2023. godine krenuli vrlo dobro, obje strane su bile zadovoljne, ali nakon zadnjih događaja u klubu Messi je odlučio sve zaustaviti…

Loš odnos sa trenerom Setienom i njegovim stožerom preslikao se i na teren pa je Messi u nekoliko navrata istupio prema suigračima onako kako nitko, a kamoli kapetan, ne postupa.

U svlačionici je svojim suigračima rekao kako više ne biti dežurni krivac za stvari na koje ne utječe samo on te je najbližim ljudima istaknuo da ne želi postati problem kluba, da mu je to zadnja stvar na pameti. Uvijek je govorio da će ostati sve dok ga žele u Barçi, no to sad, prema izvještajima s Pirineja, nije slučaj…

‘Posljednje što želite biti dio problema, i to kad si oduvijek bio samo rješenje’

“Posljednje što želite biti dio problema, i to kad si oduvijek bio samo rješenje”, stoji u tekstu Cadena Sera.

Without Messi you'll just be Malaga with history lmao. — Pjanic is Love, Pjanic is Life (@ColinCurran_) July 3, 2020

Messi je još u veljači izjavio da ne vjeruje da Barcelona može konkurirati za naslov u Ligi prvaka obzirom na “trenutačnu formu”. Tim je podigao dosta prašine…

Javno je kritizirao sportskog direktora Erica Abidala

Isto tako javno je kritizirao i sportskog direktora Erica Abidala, a koji je uperio prstom u igrače nakon što je otkaz dobio Ernesto Valverde u siječnju.

“Messi želi promjenu, dosta mu je Barcelone”, pišu španjolski mediji.

Pet kola prije kraja Barcelona je na drugom mjestu Primere sa četiri boda manje od prvog Reala i moraju čekati dva kiksa rivala iz Madrida da bi, ako je to moguće, opet zasjeli na vrh. No, kako Barcelona igra prije će kiksati u nekom od susreta.