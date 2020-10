NEZAPAMĆENA GOLIJADA U TALIJANSKOJ PRVOJ LIGI: U pet utakmica palo čak 28 pogodaka, na dvjema čak sedam

Ukupno je u nedjelju u pet utakmica postignuto 28 golova što je sjajan prosjek od 5.6 pogodaka po utakmici

Izrazito efikasnu nogometnu nedjelju u Italiji zaključili su Roma i Benevento susretom sa sedam pogodaka, a slavio je domaćin sa 5-2. Ukupno je u nedjelju u pet utakmica postignuto 28 golova što je sjajan prosjek od 5.6 pogodaka po utakmici.

Roma je dobila Benevento sa 5-2, Sassuolo je kao gost pobijedio Bolognu sa 4-3, Udinese je sa 3-2 slavio protiv Parme, Cagliari je na gostovanju identičnim rezultatom porazio Torino, dok su Spezija i Fiorentina odigrali 2-2.

Roma uvjerljiva

Benevento je hrabo ušao u susret u Rimu i već u petoj minuti gosti su poveli golom Gianluce Caprarija. Međutim, Roma je do poluvremena okrenula rezultat preko Pedra (11) i Edina Džeke (35). Gianluca Lapadula je u 55. minuti izjednačio pogodivši odbijanac nakon što je promašio kazneni udarac. Pucao je u donji lijevi kut, ali je Antonio Mirante obranio njegov udarac, no Lapadula je bio najbrži na odbijanac i zakucao je loptu u mrežu.

Radost gostiju nije dugo trajala. Jordan Veretout je u 69. bio uspješan s bijele točke za 3-2, a u 77. minuti je Džeko svojim drugim golom razriješio pitanje pobjednika. Do kraja susreta među strijelce se upisao i Carlos Perez.

Prava golijada

U još jednom susretu sa sedam golova, Sassuolo je pobijedio Bolognu sa 4-3 skočivši na drugo mjesto ljestvice.

Bologna je vodila 1-0, 2-1 i 3-1, no gosti su preokretom u zadnjih pola sata utakmice izborili treću pobjedu sezone. Domaćin je poveo u 9. minuti preko Soriana, a izjednačio je Berardi u 18. minuti. Bologna je potom golovima Svanberga (39) i Orsolinija (60) stigla do vodstva 3-1, no Sassuolo je do kraja utakmice zabio tri gola za pobjedu 4-3. Strijelci su bili Đuričić (64), Caputo (70) i Tomiyasu (77ag).

Udinese je sa 3-2 porazilo Parmu upisavši prvu pobjedu ove sezone. Pogodak za pobjedu zabio je Ignacio Pussetto u 88. minuti.

Rog sudjelovao u pobjedi

Identičnim rezultatom je Cagliari na gostovanju porazio Torino. Domaćin je poveo, zatim je Cagliari okrenuo rezultat s dva gola, da bi Torino početkom drugog dijela izjednačio na 2-2. Ipak, pobjeda je otišla na stranu Cagliarija nakon što je Giovanni Simeone u 73. minuti zabio za 3-2.

Bio je to njegov drugi gol na utakmici, prvi je zabio u 19. minuti za vodstvo 2-1. Za goste je zabio i Joao Pedro (12), dok je oba pogotka za Torino postigao Andrea Belotti (4-11m, 49). Marko Rog je za goste igrao do 89. minute.

Fiorentina kiksala

U drugom susretu Spezija i Fiorentina su odigrali 2-2 premda su gosti već nakon četiri minute igre vodili sa 2-0.

German Pezzella je zabio u drugoj, a Cristiano Biraghi u četvrtoj minuti susreta. U 39. minuti je smanjio Daniele Verde, a bod novom prvoligašu donio je Diego Farias zabivši za 2-2 u 75. minuti. Martin Erlić nije nastupio za domaći sastav.

Na ljestvici vodi Milan sa 12 bodova, Sassuolo ima 10, Atalanta devet, a Napoli i Juventus po osam bodova.