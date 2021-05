Uzbudljivo u Turskoj

Nogometaši Bešiktaša doživjeli su večeras neočekivani domaći poraz od Karagumruka sa 1:2, što je iskoristio Galatasaray i gostujućom 4:1 pobjedom protiv Denizlispora uoči posljedneg kola dostigao Bešiktaš na vrhu ljestvice.

Bešiktaš se poskliznuo

Kiksao je i Fenerbahče koji je kod kuće izgubio od Sivasspora sa 1:2, pa uoči zadnjih 90 minuta sezone ima dva boda manje.

Bešiktaš, u čijim redovima igra Domagoj Vida, je sve imao u svojim rukama, domaćom pobjedom protiv Karagumruka bio bi na korak do naslova prvaka.

Gosti su poveli u 38. minuti golom Andrea Bertolaccija, a izjednačio je Rachid Ghezzal u 54. minuti. Kada je su gosti u 77. minuti ostali bez isključenog Ervina Žukanovića činilo se kako će Bešiktaš ipak do pobjede. No, u 80. minuti Fabio Borini je doveo goste do nove prednosti. Do kraja susreta domaćin je jurio barem po bod, ali nije uspio. Domagoj Vida je za Bešiktaš odigrao cijeli susret.

Fener vrlo vjerojatno ispao iz utrke

Galatasaray je na gostovanju pobijedio Denizlispor sa 4:1. Gosti su na poluvremenu vodili 2:0, a potom u nastavku zabili još dva gola. Za goste su zabili Halil Dervisoglu (22), Ryan Babel (35-11m) i Mostafa Mohamed (86-11m, 89), dok je za domćine zabio Recep Niyaz (63).

Fener je vrlo vjerojatno ispao iz utrke izgubivši kod kuće od Sivasspora s 1:2 koji je čak 18 kola nije poražen. Kayode (45+1) i Hakan Arslan (48) zabili su za goste, a Papiss Cisse je ublažio poraz u trećoj minuti nadoknade.

Kristijan Bistrović je odigrao cijeli susret za Kasimpasu koja je s 3:1 pobijedila Ankaragucu. U gostujućim redovima su Ante Kulušić i Zvonimir Šarlija odigrali cijeli susret.

Karlo Muhar je igrao svih 90 minuta za Kayserispor koji je odigrao 0:0 kod Basaksehira.

Damjan Đoković je igrao do sudačke nadoknade, a Dario Melnjak posljednjih 20 minuta za Rizespor koji je na gostovanju pobijedio Gaziantep s 5-4.

Uoči zadnjeg kola na ljestvici vode Bešiktaš i Galatasaray sa po 81 bodom, dok Fenerbahče ima 79 bodova. Četvrti je Trabzonspor sa 68 bodova.

Bešiktaš sada na +44, a Galatasaray na +42

U slučaju da momčadi imaju isti broj bodova odlučivat će drugi kriteriji. Prvi je međusobne utakmice. Galatasaray je dobio Bešiktaš na svom travnjaku sa 3:1, dok je Bešiktaš u prvom dvoboju pobijedio sa 2-0. Kako su obje momčadi upisale po jednu pobjedu, idući kriterij je razlika pogodak u međusobnim susretima, a ona je 3-3. Identičan je i broj postignutih pogodaka u međusobnim susretima pa bi mogla odlučivati ukupna razlika pogodaka.

Bešiktaš je sada na +44, a Galatasaray na +42 pa bi u zadnjem kolu mogla biti ludnica.

U posljednjem kolu 15. svibnja Bešiktaš gostuje kod Goztepea koji se nalazi na 10. mjestu, Galatasaray će ugostiti Yeni Malatyaspor koji je 14., dok Fenerbahče gostuje kod Kayserispora koji se grčevito boti za prvoligaški spas.