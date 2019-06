NEYMAR SE VRAĆA U BARCU U ‘OPERACIJI SVIH OPERACIJA’, RAKITIĆ NAPUŠTA CAMP NOU? Glasnogovornik sve nespretno otkrio

‘O klupskim operacijama ne smijem pričati jer to ne bi bilo dobro za njihovo odvijanje’

Bomba iz Brazila! Dobro upućeni brazilski list Globo Esporte objavio je noćas ekskluzivnu priču prema kojoj se najveća brazilska nogometna zvijezda Neymar ovog ljeta vraća u Barcelonu, samo dvije godine nakon što je u rekordnom transferu otišla u redove francuskog velikana PSG-a.

NIJE LAKO BITI NEYMAR OVIH DANA: Brazilskoj zvijezdi blokirana imovina, a još su više odjeknule riječi PSG-ova gazde

Spomenuti brazilski medij poziva se na izvore iz oba kluba koji tvrde da pregovori već dugo traju i da se Neymarov povratak očekuje kroz nekoliko tjedana. U pregovorima s Barcine strane sudjeluje izravno predsjednik Josep Maria Bartomeu koji je odlučio prodati Brazilca u ljeto 2017. godine za rekordnih 222 milijuna eura.

U PSG-u nije ispunio klupske ambicije

No, Neymar u PSG-u nije ispunio klupske ambicije, a ni klub nije njegove te igrač razmišlja o odlasku iz kluba u kojem nije sretan. Da su svi njegovi igrači na prodaju, potvrdio je i PSG-ov vlasnik, bogati arapski šeik Nasser Al Khelaifi, koji je u intervjuu za France Football rekao da mu je dosta ponašanja “nekih” igrača. Al Khelaifi nije direktno spomenuo Neymara u toj izjavi, ali je kasnije rekao da će ga klub prodati ako dobije “XXL ponudu” za njega…

NEYMAR NEPOŽELJAN U REALU, NAVIJAČI PORUČILI KOGA BI U KLUBU: Savršeni scenarij uzrokovao bi Zidaneu ogroman problem

“Želim igrače koji su spremni dati sve što mogu kako bi obranili čast PSG-a i sudjelovali u projektu kluba. Oni koji to ne žele, ili ne razumiju našu nogometnu filozofiju, mi prepoznajemo i razgovaramo s njima. Naravno, postoje ugovori koje treba poštivati, ali sada je prioritet potpuno poštivanje našeg projekta”, rekao je predsjednik PSG-a i dodao:

‘Nitko Neymara nije na ništa nagovarao’

“Nitko nije Neymara na ništa nagovarao prilikom njegovog dolaska u klub. On je ovdje došao svjesno kako bi sudjelovao u našem projektu velikog PSG-a”.

Nadalje, autor teksta ističe:

“Razmatra se na koji način napraviti ovaj transfert. Ideja je da Barcelona plati oko 100 milijuna eura PSG-u i u smjeru Pariza pošalje nekoliko igrača. Najjača imena u ovom trenutku koja se spominju u ovom transferu su Umtiti, Dembélé i Rakitić“, stoji u uvodu teksta Globo Esportea.

“Predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu preuzeo je pregovore oko ovog megaposla. Iako je Neymar otišao iz kluba, napustio ga svojom inicijativom, željom, Blaugrana bi ga ipak htjela vidjeti u dresu Barcelone”, ističe se.

Josep Vives se zbunio i nespretno sve otkrio

Glasnogovornik Barcelone Josep Vives u ponedjeljak je održao tiskovnu konferenciju i kada su ga pitali za Neymara, odnosno za njegov povratak u klub, Vives je nespretno otkrio da se nešto zaista i kuha…

“Glasnogovornik nikad ne može ništa demantirati, ali ovaj nikad neće govoriti o Neymaru ili bilo kome drugom. O klupskim operacijama ne smijem pričati jer to ne bi bilo dobro za njihovo odvijanje”, odgovorio je Vives na pitanje koje ga je u potpunosti zbunilo.

Inače, Neymar ima ugovor s PSG-om do sredine 2022. Za razliku od onoga što se dogodilo prije dvije godine, kada je francuski klub platio klauzulu od 222 milijuna eura kako bi ga izvukao iz Barcelone, ovaj put ne postoji kazna za njegov otkaz. No, PSG je već priznao da interno pregovara o Neymaru, kako je već izvijestila francuska novina “L’Equipe”, pod uvjetom da stigne ponuda koju smatraju zanimljivom, pišu Brazilci.

“Povratak Neymara u Barcelonu je želja katalonskog kluba. Igrač je ostao u prijateljskim odnosima, posebno s Messijem, Suarezom i Piquéom. On sam također pozdravlja tu mogućnost jer njegovo igranje za PSG nije ono što je mislio. Naslov s PSG-om u Francuskoj, komplicirane ozljede i na kraju skandal u kojem ga model Najila Trindade optužuje za silovanje, ono je što se pamti kad se priča o njegovom dosadašnjem periodu u PSG-u”, pišu Brazilci.

Postoji problem između klubova

No, postoji problem između klubova koji bi trebalo riješiti prije mogućeg povratka. Neymar ima tužbu protiv Barcelone zbog neplaćenog bonusa u vrijednosti od 26 milijuna eura. Barça tvrdi da ugovor nije ispunjen, jer je manje od godinu dana nakon obnove, potpisanog u listopadu 2016. godine sve do 2021. godine, prešao u PSG. Stoga, to je prepreka koja će se morati riješiti, ako Neymar misli ponovno obući dres katalonskog giganta.

Da se nešto stvarno kuha na relaciji Barcelona – Pariz, jasno je i iz današnjih naslovnica španjolskih medija. Mundo Deportivo, list koji se bavi gotovo isključivo Barcelonom, na naslovnici ima “Operaciju Neymar”, dok je katalonski list Sport izašao s naslovnicom “Vruće, vruće”.

U tekstovima oba katalonska sportska lista stoji kako se u Barceloni razmatra vraćanje Brazilca ovog ljeta, iako se ne spominju iznosi koje navodi Globo Esporte. Novinar katalonskog Mundo Deportiva je na Copa Americi, nakon pobjede Urugvaja nad Ekvadorom, pitao najboljeg Urugvajca Luisa Suareza što misli o eventualnom povratku Neymara…

“Pa tko ne bi želio igrati s Neymarom? Imao sam sreću igrati s tada dva najbolja igrača na svijetu, Messijem i Neymarom… No, koliko znam, on je igrač PSG-a”, odgovorio je Suarez.