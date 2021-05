NEYMAR POTPISAO NOVI UGOVOR S PSG-OM: Procurila informacija koliko će zarađivati

Brazilski nogometaš Neymar produžio je svoj ugovor s PSG-om do 2025. godine, potvrdio je pariški klub. Iako se ne znaju detalji o njegovoj plaći, francuski mediji nagađaju da će po sezoni zarađivati 30 milijuna eura.

”Zaista sam zadovoljan što nastavljam svoju avanturu u Paris Saint-Germainu. Sretan sam u Parizu i ponosan što sam dio ove momčadi, što imam mogućnost raditi s ovim igračima i što nas vodi sjajan trener. Sretan sam i što sam dio klupske povijesti. Vjerujem u klupski projekt. Ovdje sam sazrio kao osoba i kao igrač. Sretan sam zbog produljenja ugovora i nadam se osvajanju još mnogih trofeja”, rekao je Neymar nakon potpisa ugovora.

OFFICIAL: Neymar signs a contract extension with PSG until 2025.

He’s staying in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/3X3OLlxhoF

