NEYMAROVA STRANA PRIČE: Ismijavani Brazilac obrazložio svoje valjanje po terenu

Svjetsko prvenstvo u Rusiji nije bilo uspješno za najveće nogometne zvijezde

Jedna od nogometnih zvijezda koje su trebale obilježiti Svjetsko prvenstvo u Rusiji, ali nisu ispunile očekivanja, je Neymar. Brazilac je sa svojom reprezentacijom došao do četvrtfinala, gdje je snažnija bila Belgija, te je tako završio put jednih od favorita za naslov.

Svijet se smijao Brazilcu

Neymar je, ipak, punio prednje stranice svojim ponašanjem – mnogi su smatrali njegove reakcije nakon pretrpljenih prekršaja pretjeranim, te se u jednom trenu stvorila atmosfera ismijavanja Brazilca.

‘Mislite da ja to želim?’

‘Da li vi mislite da ja želim trpjeti te prekršaje cijelo vrijeme? Ne, to je bolno. Nakon utakmice moram četiri do pet sati držati led. To je jako komplicirano i tko to nije iskusio nikad neće razumijeti. Vidio sam i ja te šale i prihvatio sam ih kao takve”, odgovorio je svojim kritičarima Neymar, po prenošenju Goala.

‘Ne ide to tako’

”Moj je nogomet takav da se moram suočiti licem u lice s protivnikom, moram ga predriblati. Ne mogu doći pred njega i reći ‘dragi, oprosti, moram zabiti gol’. Ne ide to tako. Ja moram nešto pokušati, kao i on, a nekad će to završiti prekršajem. Dosta puta sam ja brži i ostali pokušavaju zaustaviti, a tu je onda sudac”, zaključio je Neymar.