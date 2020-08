NEYMAR KAO DA JE PROGOVORIO HRVATSKI: Njegove riječi poput bombe odjeknule regijom; Ovo zvuči nevjerojatno

Nogometaši Paris Saint Germaina sinoć su prvi put u povijesti izborili plasman u finale Lige prvaka nakon što su u polufinalnom susretu u Lisabonu pobijedili RB Leipzig s 3:0. Pobjedu pariškom sastavu donijeli su Marquinhos (13), Angel Di Maria (42) i Juan Bernat (56).

BRAZILAC SE HVATAO ZA GLAVU: Nesretni Neymar promašio nemoguće, a onda ga je do gola sezone zaustavila stativa

Najskuplji nogometaš svijeta, za kojeg su arapski šeici izdvojili rekordnih 222 milijuna eura samo kako bi došao u PSG, nakon dvoboja u svlačionici je, zagrljen s Mbappeom, poslao poruku u naletu emocija. Prije nego što je počeo slavljeničku pjesmu, genijalni Brazilac kao da je na hrvatskom rekao:

“Ej! Pa(z)i sad ovo”.

Naravno da je samo tako zvučalo, iako je sličnost začuđujuće velika pa su njegove riječi odjeknule regijom, i sada svatko prisvaja Neymarove riječi da je progovorio hrvatski, srpski, bosanski, jezik zemalja s ovih naših napaćenih prostora. Iako je posrijedi nešto sasvim drugo. Pogledajte i poslušajte sami.

Neymar and Mbappe have just reached a UCL final and the first thing they mention is Ole Gunnar Solskjær 🤔

pic.twitter.com/LmBkoXWOvr

— 🌊™️ (@RealistGlizzy) August 18, 2020