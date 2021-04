Poznati talijanski nogometni sudac Daniele Orsato (45) sinoć je u Parizu devet minuta prije kraja uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka, u kojoj je Bayern kod PSG-a pobijedio 1:0 ali ispao, bizarnom greškom oštetio Bayern.

PSG I CHELSEA U POLUFINALU: Parižani izbacili branitelja naslova, Londončani bez Kovačića nisu dopustili novo portugalsko čudo

PSG je u prvoj utakmici kod Bayerna pobijedio 3:2, ali na uzvratu je aktualni prvak Europe u završnicu ušao s vodstvom 1:0. Za prolazak mu je trebao još jedan gol, pa je Bayern pred kraj napadao ne bi li zabio za pobjedu. Nije uspio. No, Orsatova pogreška pred kraj dvoboja itekako je utjecala na krajnji ishod.

U 81. minuti na visoko ubačenu loptu u peterac PSG-a s lijeve strane terena išlo je nekoliko igrača obje momčadi. Među njima je bio i PSG-ov Leandro Daniel Paredes, ali njega je u pokušaju dolaska do lopte naletio njegov golman Keylor Navas te ga pri tome snažno gurnuo. Paredes je pao a sudac umjesto prekršaja Navasa, što bi značilo i kazneni udarac za Bayern, je odmah potpuno pogrešno dosudio faul za PSG pokazujući da je njegovog igrača gurnuo Thomas Muller iako Bayernov nogometaš nije niti dotaknuo suparnika.

Štoviše, kad se u njega zabio Navas, od Paredesa je bio udalje barem metar. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Da je sudac dosudio ispravno, Bayern bi imao penal i da je zabio za 2:0 prošao bi dalje.

Situacija je odjeknula i na društvenim mrežama…

I'd like to see football referees have to answer questions for some of their decisions.

How can it possibly be a foul if a goalkeeper runs into the defender of the same team?! Any ideas Daniele Orsato?

— Mr Bull Shit (@MrBullShit16) April 13, 2021