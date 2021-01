NEVJEROJATNO, PERIŠIĆ ODBIO TRANSFER U BORUSSIJU DORTMUND: Nijemci usput otkrili zašto je Vatreni rekao ‘ne’ BVB-u

Borussia je Perišića htjela dovesti na posudbu do kraja sezone jer imaju podosta problema s napadom ove sezone

Hrvatski reprezentativac, Ivan Perišić, navodno je, ako je vjerovati napisima njemačkog portala Sport1, odbio transfer u Borussiju Dortmund, inače svoj bivši klub. Perišić ove sezone baš i ne igra u Interu, a čak i kada igra ne igra na svojoj poziciji i trener Antonio Conte na njega računa samo kao na zamjenu, pa su se Nijemci ponadali da bi Hrvat mogao već ove preći u njihov klub.

Međutim, do transfera, kako pišu Nijemci, ipak neće doći, a otkrivaju i razlog. “Perišić se zahvalio na ponudi jer nema trenutačno namjeru ponovno doći u Bundesligu. Igrao je u Borussiju, Wolfsburgu i Bayernu i Njemačka mu više nije toliko primamljiva. Želi igrati u Engleskoj ili Španjolskoj”, piše Sport1.

Odbio i Herthu

Borussia je Perišića htjela dovesti na posudbu do kraja sezone jer imaju podosta problema s napadom ove sezone i kada im nema Erlinga Haalanda, gotovo da nitko drugi ne može zabijati golove.

Da ova priča nije daleko od istine, potvrđuje i spekulacija da je Perišić odbio i ponudu Herthe koja ga je također htjela dovesti ove zime. Do sada se još jedino nagađalo kako bi Perišić mogao završiti u Tottenhamu kod Josea Mourinha, koji ga je i ranije htio dovesti u Manchester United dok ih je vodio, ali mu je Hrvat tada bio preskup. No, od tog transfera, kako sada stvari stoje, također neće biti ništa i Perišić očito do ljeta ostaje u Interu.