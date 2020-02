NEVJEROJATNO JE DA SE LOVREN I ‘REDSI’ SUSREĆU S OVAKVIM KRITIKAMA: Čak su i Kloppa izbacili iz takta – ‘Boli me briga, ali…’

Neosporno su, trenutno najbolja momčad na svijetu i to možda u svim segmentima, međutim…

U najtežoj i najboljoj ligi svijeta, Premiershipu, Liverpool je ove sezone u 27 kola upisao 26 pobjeda i jedan remi, onaj protiv Manchester Uniteda. Neosporno su, trenutno najbolja momčad na svijetu i to možda u svim segmentima, međutim, postoje pojedinci koji će njihovu dominaciju i efikasnost osporavati.

Premda Liverpool dijele tek četiri pobjede od osiguravanja naslova prvaka, nakon 30 godina čekanja, postoje osobe koje propituju tu lakoću kojom su “redsi” promarširali ligom. Neki, eto, tvrde kako je Premiership, pazite sada, preslaba liga i da je Liverpool zato tako lako pobjeđivao. Ove je kritike komentirao i Jurgen Klopp kojemu baš i nisu najbolje “sjele”.

Naljutili Kloppa

“Ma boli me briga. Mislim da se nijedan navijač Liverpoola ne bi oko toga trebao brinuti. Ako ostali tako misle, ako doista misle da City nije više dobar kao što je bio, rekao bih da su u krivu. Zabili su više golova od nas, ali su i primili više, a razlog tome je što su imali problema s ozljedama. Ostale ekipe su također jake. Da, Bayern je pobijedio Tottenham i Chelsea u Ligi prvaka, no oba kluba su vrlo jaka”, kazao je Klopp.

“Nemamo utjecaj na bodovni učinak ostalih momčadi osim kada igramo protiv njih. I susreti s najjačima u Premiershipu su uvijek teški, nebitno igraš li protiv Tottenhama, Chelseaja, Cityja, Arsenala ili Uniteda. Istina, pobijedili smo ih, no sve su to bile teške utakmice. Tako da naša forma nema veze sa slabijom kvalitetom Premiershipa, pogotovo kada vidimo da je City pobijedio Real. Oni su jedna od najboljih ekipa svijeta, bili su očito bolji od Reala i to dokazuje koliko je ova liga jaka”, završio je Klopp.