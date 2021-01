NEVJEROJATNI RONALDO ZABIO DVA, PRESKOČIO VELIKOG PELEA I ODŠKRINUO VRATA ULTIMATIVNE POVIJESTI: Juve razbio Udinese

U dvoboju 15. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su kao domaćini večeras pobijedili Udinese s 4:1. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Cristiano Ronaldo 'bisa' e assiste no triunfo da Juventus 4-1 à Udinese – https://t.co/kQmzweZGS8 pic.twitter.com/jrr5BaVnJc

Strijelci su za Juventus su bili Cristiano Ronaldo (31, 70), Frederico Chiesa (46) i Paulo Dibala (90+4), dok je počasni gol za momčad iz Udina dao Marvin Zegelar. Ovom utakmicom, nevjerojatni CR7 preskočio je legendarnog Pelea na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca svih vremena i sad je na drugom mjestu sa 758 golova. Josef Bican ima jedan više, 759, i on je na prvom, još neko vrijeme. Čekamo samo kad će Ronaldo zasjesti na vrh. Možda već u sljedećoj utakmici, sljedećem poluvremenu…

Most OFFICIAL goals in football history:

1. Josef Bican – 759.

2. Cristiano Ronaldo – 758.

3. Pelé – 757.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele’s official goal tally. pic.twitter.com/uqqwIH0XLN

— TC. (@totalcristiano) January 3, 2021