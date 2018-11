NEVJEROJATNI GAF UGLEDNOG TURSKOG MEDIJA: Mnogi će u Zagrebu biti ozbiljno uvrijeđeni zbog ovog

Mnogi će u Zagrebu biti ozbiljno uvrijeđeni

“Tko radi, taj i griješi!” Poznata je poslovica koja drži vodu. Ali ponekad, gaf zna odjeknuti. Možda niste znali, ali prema turskim medijima Fenerbahče je ugostio Croatiju iz Zagreba. Tako su tamošnji mediji, naime, uoči utakmice izvjestili javnost. Ugledni turski Hürriyet je u najavi utakmice napravio gaf i revitalizirao ime protiv kojeg su se Bad Blue Boysi godinama borili, te u svojoj najavi stavili stari grb, onaj Croatije.

Njima to ne znači puno, ali mnogi će u Zagrebu biti ozbiljno uvrijeđeni. Jer, svi znamo što su Boysi sve morali proći do povratka svetog imena, kakva represivna čizma, koja se spustila direktno iz državnog vrha, je vladala na ulicama Zagreba u to doba bunta. Što je ime Dinamo značio za ljude, narod u to doba?

Najžešći Dinamovi navijači borili su se protiv sistema, vlasti, nepravde. Inače, nije ovo prvi put da se tako nešto događa. Kad je Dinamo izvukao Anderlecht, Spartak iz Trnave i Fenerbahče, turski klub se osramotio jer je promašio s grbom. Na službenom Facebook kanalu predstavio je svoja tri protivnika.

Dok su Anderlecht i Spartak imali ispravne grbove, na Dinamov su stavili Crvenu zvijezdu! U rujnu 2016. godine, Olympique Lyon napravio je gaf kad je u pitanju zagrebački Dinamo. Olympique Lyon je objavio najavu utakmice s hrvatskim prvakom, ali je Dinamu zalijepio grb s crvenom petokrakom koja je za vrijeme bivše Jugoslavije stajala na grbu.

Ovo nije prvi puta da se griješi kad su u pitanju najave utakmica s hrvatskim prvakom. Istu je pogrešku godinu prije napravio Olympiakos koji je na svojim službenim stranicama stavio isti grb ispod imena Dinamo u najavi njihovog sraza u Ligi prvaka.

