Nevjerojatni 20-godišnji Erling Haaland u utorak je navečer u Dortmundu zabio Sevilli za vodstvo 1:0 i vjerojatno plasman Borussije u četvrtfinale Lige prvaka. Naravno, pod uvjetom da se nešto ludo ne dogodi u drugom dijelu.

UŽIVO, BORUSSIA – SEVILLA; JUVENTUS – PORTO: GOOOL, Portugalci zabili Juventusu, Borussia Sevilli

Haaland je postao najmlađi nogometaš ikad koji je zabio u šest uzastopnih nastupa u Ligi prvaka. Ovaj mladi superstar ima samo 20 godina i 231 dan i kao tako mlad upisao se u povijest ovog elitnog nogometnog natjecanja.

OVDJE možete vidjeti njegov gol.

20 – Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX

