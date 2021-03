Fantastičnu drugu utakmicu osmine finala Lige prvaka između Juventusa i Porta (3:2, ukupnih 4:4, Porto ide dalje zbog gola više u gostima), gledali smo sinoć u Torinu.

JUVENTUS – PORTO 3:2: Porto nakon produžetaka u četvrtfinalu; Golovi pali u 115. i 117. minuti

Porto je vodio 1:0, ali u drugom poluvremenu Chiesa je zabio dva za produžetke, a onda je Porto, Oliveira briljantno zabio iz slobodnjaka desnom po podu za 2:2 s više od 25 metara, prije toga i iz penala za 1:0 u 19. OVDJE pogledajte taj gol za 2:2.

Porto je gotovo sat vremena igrao s desetoricom igrača, Pepe je dominirao u obrani sa 38. godina, spriječio, zatvorio i zaustavio Ronalda da pogodi mrežu u oba susreta. Nije ga spriječio da asistira Chiesi kod gola za 1:1 ali Ronaldo nije puno napravio u globalu.

➡️ Played for an hour with 10 men

➡️ Pepe dominating defence at 38

➡️ Oliveira coming up clutch in ET

➡️ Kept Ronaldo from scoring in both legs

Incredible performance from Porto 🙌 pic.twitter.com/zHff1fuYxJ

