Na nogometnim stadionima vidjeli smo stvarno svašta. Od pasa i mački koji su ulijetali u teren, dronova i galebova koji su nadlijetali teren, golih žena i muškaraca koji su se probijali kroz osiguranje da bi se malo ispromovirali i prekinuli utakmicu, no pingvine nismo nikad.

Sve dosad. Internetom kruži nevjerojatna snimka sa stadiona Real Madrida Santiago Bernabeua, u kojem se može vidjeti kako dva pingvina hodaju po tribinama. Stadion je u rekonstrukciji i trenutno vrvi građevinarima, no netko je uspio snimiti među njima i dva pingvina.

Snimka je zbunila mnoge koji su je pogledali. Ne isključuje se mogućnost da je riječ o fotomontaži, no, usprkos svemu, navijači Reala dobro se zabavljaju na račun ovih ptica kojima je prirodno prebivalište na južnom polu.

Dok neki tvrde kako su pingvini dio strategije prijelaznog roka čelništva Real Madrida, drugi tvrde kako će na Santiago Bernabeuu ovako napraviti odličnu klimu za obitavanje Erlinga Haalanda. Pogledajte snimku pa procijenite sami:

📍| There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021