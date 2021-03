Nogometaši Borussije Dortmund probili su se po sedmi put u klupskoj povijesti u četvrtfinale Lige prvaka odigravši u uzvratu na svom stadionu sa španjolskom Sevillom 2:2.

Oba pogotka za domaću momčad postigao je norveški stroj za golove Erling Haaland. Za vodstvo je pogodio u 35. minuti, a u 54. minuti je iz ponovljenog kaznenog udarca udvostručio Borussijinu prednost. Sevilla je golovima En Nesyrija uspjela izbjeći poraz. Marokanac je u 69. minuti bio precizan iz kaznenog udarca, a nakon ubačaja Ivana Rakitića iz kuta pogodio je za 2:2 u šestoj minuti sučevog dodatka. No, to nije bilo dovoljno Sevilli za produžetak, nakon što je u prvom dvoboju Borussija slavila s 3:2.

Povijesni je ovo uspjeh za Borussiju Dortmund, ali čovjek koji je u njegovoj pozadini rijetko se spominje. Edin Terzić ima dvojno njemačko-hrvatsko državljanstvo, a na klupu Borussije stigao je samo kao privremeno rješenje. Ipak, rezultati su mu zavidni.

Terzić je bio i pomoćnik Slavena Bilića tijekom Eura 2012., kada je za tadašnjeg izbornika Vatrenih izradio analizu protivnika prije utakmice s Irskom, koju je Hrvatska dobila 3:1. Bilića je pratio kao pomoćnik ukupno četiri godine – po dvije u Bešiktašu i West Hamu.

“Bilo je turbulentno, ali mi smo sretni. Osjećamo se baš cool. Zadovoljni smo jer smo dogurali ovako daleko i sretni jer smo u najboljih osam momčadi u Europi. Erling Haaland je jednostavno izvanredan“, rekao je nakon utakmice sa Sevillom Terzić.

Zanimljivo je da Terzić sljedeće sezone neće biti trener Borussije. Naime, pronašli su mu već zamjenu u vidu Marca Rosea koji je već pristao preuzeti momčad. Terzić bi se tako trebao vratiti u ulogu pomoćnog trenera, o čemu je pričao i sportski direktor Dortmunda Michael Zorc.

“Naša je želja da Edin ostane dio naše momčadi. Ako on ima neke drugačije želje, možemo sjesti i kao ljudi se dogovoriti“, rekao je još prije utakmice sa Sevillom Zorc.

What an incredible job Edin Terzic has done since taking over as head coach!! #UCL pic.twitter.com/PmeShKkovV

— BVB Buzz (@BVBBuzz) March 9, 2021