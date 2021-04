Hrvatski napadač u redovima Milana Mario Mandžukić odrekao se svoje plaće za mjesec ožujak jer nije odigrao nijednu utakmicu. Mandžukić je imao problema s ozljedama, ali gotovo nikad to nije sprječavalo nogometaše da uzmu ono što im po ugovoru pripada. No, očito, to nije slučaj kod Mandžukića.

“Iznimna gesta koja je pokazala Marijevu etičnost i profesionalizam te poštovanje prema AC Milanu”, rekao je na tu njegovu gestu predsjednik Rossonera Paolo Scaroni, prenosi talijanska agencija ANSA.

Mandžukić je sam obavijestio klub da ne želi svoju mjesečnu plaću jer nije pridonio klubu u proteklom mjesecu, a klub je njegovu plaću odlučio preusmjeriti u humanitarne svrhe.

#ACMilan striker Mario Mandzukic has given up his March salary due to being unavailable through injury absence and President Paolo Scaroni has given the money to the Fondazione Milan.

A class gesture 👏❤️️🖤 pic.twitter.com/6dnRF9paMz

— SempreMilan (@SempreMilanCom) April 16, 2021