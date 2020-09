Ne bi to mišljenje bilo sporno da nije prije nekoliko godina bio jedan od glavnih zagovornika promjena u Dinamu i u hrvatskom nogometu

Legendarni hrvatski reprezentativac i nekadašnji igrač Dinama Dario Šimić gostovao je u studiju Sportkluba u kojem je najviše govorio o Dinamu i o njihovom europskom putu, a osvrnuo se i na odnos Dinama i Lokomotive.

“Ovaj Dinamo je izgubio Danija Olma, njega je jako teško nadoknaditi. Nešto je dobio u Majeru, Ivanušecu, Kastratiju. Nije lako stalno prodavati igrači i očekivati rezultat. Konstantno prodavati pa kupovati igrače i onda tražiti rezultat je vrlo teško. Slaganje momčadi je zahtjevan posao, ako je netko dobar on košta i treba znati takvog igrača dovesti. Dinamo povlači puno igrača iz Lokomotive što je dobra podloga. To je svakako pozitivno za Dinamo jer stvaraju iskustvo, ti igrači dobiju 50-tak utakmica u prvoj ligi prije nego se prebace u Maksimir”, rekao je Šimić.

Ne bi to mišljenje bilo sporno da nije prije nekoliko godina bio jedan od glavnih zagovornika promjena u Dinamu i u hrvatskom nogometu. Žustro je zagovarao promjene odnosa Lokomotive i Dinama, no prije par mjeseci njegov je sin Roko potpisao profesionalni ugovor s Lokomotivom.

‘Strašna stvar’

Evo kako je Šimić u doba kad se borio za promjene u hrvatskom nogometu govorio o odnosu lokomotive i Dinama:

“Odnos Dinama i Lokomotive je na strašna stvar i to bi se na neki način trebalo riješiti, da ljudi o tome više ne razmišljaju. Jedan klub je fakturirao Dinamu 350 milijuna kuna, a drugi klubovi nemaju ni 7-8 milijuna. Mislim da je tu jasno kakve su mogućnosti”, rekao je svojevremeno Šimić u intervjuu za Večernji list.

Pričao je o istoj toj temi i za 24sata:

“Žao mi je što to nitko dosad nije rješavao. To je jedna velika anomalija koja narušava povjerenje hrvatskog nogometa, ja je ne bih dozvolio, riješio bih je sigurno. Ovako, ne znam, pitajte to Šukera je li to normalno, da cijela Hrvatska priča o odnosu Lokomotive i Dinama. Svjestan sam da Lokomotiva odlično radi s mladim igračima, na kraju i moje dijete igra za Lokomotivu. S druge strane, moramo skinuti svaku sumnju s regularnosti natjecanja. U suprotnom odvlačimo ljude od nogometa i pitanje je kad će cijeli sustav pasti. Pratit ćemo posudbe igrača, je li normalno da ima toliko posudbi, pa da igraju protiv ovih ili onih klubova. Sve ćemo pratiti da bi otklonili i najmanju sumnju za regularnost”, govorio je prije tri godine Šimić koji se, eto, sad predomislio.