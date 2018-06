Povukao je Mbappé loptu sa svoje polovice, poput vlaka prešao skoro polovicu terena

Koliko je Kylian Mbappé sjajan igrač, znali smo i prije utakmice Francuske i Argentine. Međutim, ono što je mladi superstar iz PSG-a, koji se svijetu otkrio u dresu Monaca Danijela Subašića, napravio protiv Argentine, to ulazi u rubriku vjerovali ili ne.

Točnije, njegova nevjerojatna brzina koju ima došla je do izražaja. Naime, u 11. minuti povukao je Mbappé loptu sa svoje polovice, došao skroz do peterca Argentine gdje ga je Rojo, igrač koji ga je pokušavao stići, ali koji niti u jednom trenutku nije to mogao, na kraju ga je srušio za penal.

Ako malo bolje pogledamo početak Mbappéovog napada, 19-godišnji brzonogi napadač pretrčao je ukupno četiri igrača koji su pokraj njega bili nemoćni. Ovako je to izgledalo…

Kylian Mbappe, what a run 🔥pic.twitter.com/Lygb8Ke2pR — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) June 30, 2018

Griezmann je iskoristio kazneni udarac za 1-0 Francuske.