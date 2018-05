(NE)VIĐENI CIRKUS U TREĆOJ HRVATSKOJ LIGI: ‘Ovo je otimačina, krađa, ovo nema veze s nogometom’

‘Ovo je otimačina, ovo nema veze s nogometom, ovo je udar na nogomet i sve u nogometu’

Hrvatski nogometni trećeligaš Primorac iz Biograda na moru smatra da su grubo oštećeni u zadnjem kolu u Splitu protiv istoimene momčadi na Parku mladež i zbog toga je nastao pravi cirkus, javlja Zadarski.hr.

Iako je na njihovu štetu već bilo dosta odluka sudaca (24. kolo u Dubrovniku protiv GOŠK-a) preko kojih se nekako moglo prijeći, preko događanja na zadnjem kolu u Splitu, na terenu i izvan njega, prijeći nikako ne mogu.

Pomoćni sudac intervenirao, glavni sudac pokazao na bijelu točku

Što se to točno događalo na Parku mladeži 5. svibnja ove godine, znači prije tri dana?



Naime, nakon što je u 90. minuti igrač Primorca Brzoja jednu dubinsku loptu zaustavio prsima van kaznenog prostora, glavni sudac Luka Grbavac dosuđuje prekršaj. No na intervenciju pomoćnika Miroslava Ćale, glavni sudac mijenja odluku i pokazuje na kazneni udarac s 11 metara.

Biograđani se nisu mirili s odlukom i normalno je da se zakuhalo. I poraz je sastavni dio igre, no “ovo je otimačina, ovo nema veze s nogometom, ovo je udar na nogomet i sve u nogometu”, piše Zadarski.hr…

Kazneni udarac izveo je Varea i pretvorio ga u zgoditak, dovoljan za pobjedu domaćina 1-0. Primorac je tako, iako je bio bolji u većem dijelu susreta, ostao bez bodova.

‘Pokradeni smo u Splitu’

Uprava Primorca je analizirala cijelu utakmicu i nikako ne mogu prijeći preko onoga što se dogodilo… čini nam se tim više što je Primorac jedno vrijeme bio vodeća momčad na ljestvici i u svaku utakmicu ulaze sa željom za što boljom igrom i pobjedom…

“Nakon svih analiza došlo se do zaključka da smo, najblaže rečeno, pokradeni u Splitu. Neke odluke su bile i prije ove u 90. minuti čudne, no ta je prevršila svaku mjeru. U 90. minuti dosuđen je prvo prekršaj van šesnaest metara, a nakon toga, na sugestiju pomoćnika Miroslava Ćale, sudac Luka Grbavac je promijenio odluku i dosudio kazneni udarac. Primili smo zgoditak i ostali bez bodova iako smo bili bolji. Da ovog incidenta nije bilo, druga bi to priča bila, kada se zna da je najbolji igrač na terenu bio Splitov vratar Josip Bender.