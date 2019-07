NEVEROJATAN GOL KONEA: Splićani će još dugo pamtiti ove eurogolove družine s Malte; u potpunosti posramili hajdukovce

Foto: Screenshot: You Tube

Ovako je Gzira United osramotila Hajduk na Poljudu

Hajduk je u četvrtak navečer doživio sramotu, blamažu, debakl protiv Gzire United u uzvratnoj utakmici 1. pretkola Europa lige na Poljudu. Gubio je Hajduk od svakakvih momčadi u Europi kroz povijest. Bili su tu Dila Gori, Shelbourne i Debrecen, ali sve te momčadi su ozbiljne ekipe družinu s Malte koja je Hajduku nanijela najteži poraz u povijesti…

Pobijedili 2:0 u prvoj, vodili 1:0 u uzvratu i izgubili

Hajduk je prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio sa 2:0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57) i Hameda Konea (69, 90+6) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe.

Kaos nakon utakmice

Skupina navijača je nakon završetka utakmice utrčala na travnjak i pokušala napasti igrače, ali ih je u tome spriječila policija. Nekoliko navijača čak se probilo do centra. Napeto je bilo i na zapadnoj tribini gdje se dio navijača pokušao probiti do svečane lože i napasti čelnike Hajduka. Navijači su okružili ložu i vrijeđali čelnike Hajduka. Situacija se smirila tek nakon dolaska interventne policije.

Na You Tubeu pojavila se snimka golova s utakmice pa još jednom možete vidjeti kakvu je noć imao Gzirin Hamed Kone, junak povijesne pobjede Gzire United. Posebno se pamti njegov spektakularni pogodak za vodstvo 2:1 iz škarica. Izgledalo je to kao na igrici, ovakav pogodak teško da će ikad više zabiti. Odbijena lopta je na vrhu šesnaesterca Hajduka došla do napadača Gzire, koji ju je iz prve, fantastičnim škaricama u savršenom luku poslao pod gredu.

Rijetko viđeno mučenje na Poljudu ciparski sudac produžio je za šest minuta, kad je Kone prekrasnim udarcem s 15-ak metara pogodio suprotne rašlje za nestvarnih 1:3, na asistenciju Jeffersona.