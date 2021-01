NEUVJERLJIVU BARCELONU SPASILI MESSI I GRIEZMANN: Katalonci opet odigrali očajno, ali stigli su Real Madrid na ljestvici

Barca je teško stigla do pete pobjede u nizu

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na Camp Nou pobijedila Athletic Bilbao izjednačivši se s Real Madridom na drugom mjestu ljestvice.

Barca je teško stigla do pete pobjede u nizu. Lionel Messi je zabio u 20. minuti za 1-0, no gosti su izjednačili u 49. minuti nakon autogola Jordija Albe. Katalonci su do nove prednosti stigli u 74. minuti preko Antoinea Griezmanna.

Do kraja utakmice domaćin je uspio obraniti minimalno vodstvo za važna tri boda.