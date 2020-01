NEŠTO SE NEVJEROJATNO DOGODILO S BARCELONOM: Rakitić i društvo skinuli su ‘bolestan’ rekord, ali to čak i nije najbolja stvar

Setien je u svojem debiju uspio nešto što niti taktičkom magu Pepu Guardioli nije uspjelo

Nogometaši Barcelone vratili su se na vrh ljestvice španjolskog prvenstva minimalnom 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Granade u posljednjoj utakmici 20. kola Primere. Za uspješan start novog trenera Quiquea Setiena na klupi Barcelone pobrinuo se Lionel Messi pogotkom u 76. minuti. Barcelona je slomila otpor žilave Granade tek kada su gosti iz Andaluzije ostali sa 10-oricom jer je zbog dva žuta kartona u 69. minuti isključen German Sanchez.

Premda se ovako na prvu činilo da se Barcelona dosta mučila sa žilavom Granadom, koja je više od 20. minuta igrala s igračem manje, zapravo je to bila ponešto drugačija Barcelona od one koju smo gledali posljednje vrijeme. Utakmicu su započeli u 4-3-3 sustavu, klasičnom koji se dosad igrao, ali je Setien do kraja uspio transformirati formaciju u 3-1-4-2, no to zapravo nije jedina stvar na koju je valjalo obratiti pažnju.

Rekord

Naime, Setien je u svojem debiju uspio nešto što niti taktičkom magu Pepu Guardioli nije uspjelo. Barcelona je, dakle, ostvarila čak 1005 dodavanja, što je više nego ikada u jednoj utakmici, a još je impresivniji podatak da je 921 njih ili 92 posto bilo točno. Valja još spomenuti kako je Barcelona ostvarila drugi najveći broj dodavanja u povijesti nogometa. Prvo mjesto drži Bayern koji je u ožujku 2014. godine upisao 1033 dodavanja protiv Herthe, a trenirao ih je, dakako Pep Guardiola. Isti trener drži i treće mjesto s Barcelonom iz 2011. godine kada je ostvario 988 dodavanja protiv Levantea. Zatim, Guardiola drži četvrto mjesto i s Manchester Cityjem koji je imao 979 dodavanja u ožujku 2018. godine.

1005 passes. FC Barcelona is back. pic.twitter.com/89bBPeRzt8 — FCB HEADQUARTERS🎗 (@FcbHeadquarters) January 20, 2020

Nova Barcelona?

Spomenimo još samo kod Setienove Barcelone kako su na koncu imali posjed lopte na vrtoglavih 82 posto, a razlog zbog kojeg je rezultat ovakav kakav je, možda baš leži u stilu igre, odnosno činjenici da je Barcelona vrlo strpljivo i temeljito gradila i tražila priliku za probijanje Granadina bunkera. Bunker su, zanimljivo, probili tek nakon što je Granada ostala s igračem manje, a presudio im je, ha tko drugi, nego Lionel Messi.

Iako je vrlo rano za donositi bilo kakve zaključke jer nakon jedne utakmice ne možemo kreirati obrazac, ova Setienova Barcelona ne izgleda nimalo loše, štoviše, čak pomalo podsjeća i na onu Pepovu. Setien je između ostalog povukao i još neke zanimljive poteze zbog kojih je naišao na instant-odobravanje domaće publike, poput činjenice da je uveo u igru domaćeg dečka Riquija Puiga, te da je odmah u prvu momčad ubacio supertalenta Ansumanea Fatija. No, vidjet ćemo kako će to dalje izgledati, za sada se ne čini tako loše.