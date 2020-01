NEŠTO SE DOGAĐA S BROZOVIĆEM: Trebamo li biti zabrinuti zbog prizora koji su Talijani snimili nakon posljednje utakmice?

Ogroman je to problem za Inter jer Brozović im je ključni igrač ove sezone

Nogometaši Leccea priredili su iznenađenje odigravši 1-1 protiv Intera u susretu 20. kola talijanskog prvenstva. Inter je tako spojio dva kola bez pobjede i otvorio priliku Juventusu da večerašnjom pobjedom protiv Parme pobjegne “Nerazzurrima” na četiri boda prednosti.

U prošlom kolu Inter je kod kuće odigrao 1-1 protiv Atalante, a istim rezultatom je završio i ogled protiv Leccea. Inter je poveo u 71. minuti golom Alessandra Bastonija, a šest minuta kasnije izjednačio je Marco Mancosu. Za Inter je do 82. minute igrao Marcelo Brozović, ali čini se kako situacija s Hrvatom nije baš najbolja.

Teža ozljeda?

Naime, ako je vjerovati talijanskim TuttoMercatu, Brozović je zadobio ne baš tako bezazlenu ozljedu. Naime, Talijani tvrde kako je Hrvat nakon utakmice viđen kako stadion napušta na štakama. Za sada se ne zna težina ozljede, već samo da će Brozović morati na dodatne pretrage te da bi ipak mogao izbivati na malo duži period.

Ogroman je to problem za Inter jer Brozović im je ključni igrač ove sezone. Odigrao je 26 utakmica u kojima je zabio dva gola i još pet namjestio, a do sada je prpustio tek utakmicu s Genovom u prosincu zbog kartona. Ne bude li Brozovića na duže vrijeme, to bi mogao biti veliki problem i za Zlatka Dalića koji se dosta oslanja na kvalitete neumornog veznjaka. No, prvo liječnici trebaju potvrditi o čemu se točno radi.