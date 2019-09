NEŠTO SE ČUDNO DOGODILO NAKON OTKAZA BIŠĆANA: Igrači naprasno udarili ‘silenzo stampu’, sportski direktor otkrio neočekivanu istinu o novom treneru

Ono što bi moglo iznenaditi mnoge, a posebice novinare, jest naprasan prekid komunikacije igrača prema medijima

Nešto se zaista neobično dogodilo s bivšim prvakom Hrvatske, Rijekom, nakon iznenadnog otkaza trenera Igora Bišćana. Podejstimo, Bišćan je odjednom napustio klupu Rijeke i to nakon pobjede protiv Istre u pretprošlom kolu Prve HNL. A odmah drugoga dana na njegovo mjesto postavljen je 36-godišnji Slovenac Simon Rožman. Iste večeri, još prije nego što je Bišćan dobio otkaz, doznali smo da je će se to dogoditi, ali također i da će ga naslijediti Rožman.

Sve je bilo pripremljeno za Rožmanov dolazak, iako o njemu kao treneru i osobi, nitko nije baš ništa znao, osim da je mlad, da voli napadački nogomet i da je ostvario neki rezultat s Celjem i Domžalama, jedinim klubovima koje je dosad vodio. Startao je Rožman 2:0 pobjedom protiv Varaždina, a iako je utakmicu gledao s tribina zbog suspenzije, činilo se da je momčad sjajno reagirala na njegove ideje te da bi se mogao vrlo brzo uklopiti. Nakon prvog odrađenog kola, sportski direktor Rijeke Srećko Juričić gostovao je u emisiji “Pod stijenama Kantride”, a tamo je otkrio i jedan vrlo zanimljiv detalj vezan za novog trenera koji bi mogao mnoge iznenaditi.

Rožman je odavno trebao biti tu

Rijeka Rožmana već dugo prati, dakle nije ishitrena odluka da ga se dovede niti je bio neko “ad hoc” rješenje. Ranije im je Rožman bio u kombinacijama za trenersko mjesto još dok je Matjaž Kek upravljao svlačionicom. Ideja je, veli Juričić, bila da se Keka promovira u menadžera engleskog tipa, a Rožmana postavi kao operativca, dakle, trenera.

“Na Simona Rožmana prvi nam je skrenuo pažnju Matjaž Kek. Prije nekoliko godina, nakon što smo osvojili prvenstvo i Kup, pojavila se ideja da bi Kek postao svojevrsni menadžer, a za to je trebao imati jednog dobrog trenera uz sebe koji bi vodio ekipu. Bila je ideja da to bude Rožman. Kasnije nikad nismo do kraja ostvarili tu ideju. Kad je Bišćan otišao, to nam je bila najbolja i najbrža varijanta”, otkrio je Srećko Juričić.

Isto tako, vrlo hrabro, Juričić veli kako ne strahuju da bi manjak iskustva i godine. “Kad dovodite trenera u njega morate vjerovati. Mi koji smo duboko u nogometu i pratimo obližnje lige, znamo tko je dobar i perspektivan trener. Znalo se dobro za Keka i onda kad smo ga dovodili, a zna se i sada za Rožmana da je dobar trener”, naglasio je sportski direktor Rijeke.

Prekid komunikacije

Ono što bi moglo iznenaditi mnoge, a posebice novinare, jest naprasan prekid komunikacije igrača prema medijima. Pa kaže Alexandar Gorgon na svojem Instagramu ovako. “Mi smo trenutno u situaciji u kojoj trebamo mir i koncentraciju za predstojeće susrete. U posljednje vrijeme određeni novinski napisi koji su izvađeni iz konteksta naših izjava remetili su mir u svlačionici. Zbog navedenog odlučili smo da će do reprezentativne pauze igrači izjave vezane uz utakmice objavljivati na službenoj web stranici kluba”, poručio je Gorgon javnosti.

Gorgon, odnosno igrači, konkretno govore o izjavi: “Kod Keka smo trenirali k’o babe, a trčali k’o konji, sad treniramo k’o konji a trčimo k’o babe”. Igrači sada tvrde, kao što vidimo, kako je ta izjava, koju je dao netko od njih, izvađena iz konteksta te da se njome remeti mir u svlačionici, a umjesto na novinarska pitanja do daljnjeg će objavljivati svoje izjave samo na stranicama kluba.

Kontaktirali smo klub gdje nam je spomenuta informacija potvrđena, uz naglasak kako su treneri i svi ostali zaposlenici i dalje na raspolaganju novinarima. Međutim, igrači će za sada biti nedostupni za pitanja. Čudna je to odluka i svakako iznenađujuća jer riječ je o klubu s vjerojatno najotvorenim odnosom prema medijima u Hrvatskoj, ali mir u kući, kako veli Gorgon, ipak je najvažniji.