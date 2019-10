NEŠTO SE ČUDNO DOGAĐA U LIVERPOOLU, A LOVREN BI TO MOGAO ISKORISTITI: Šanse su male, ali Vatreni može profitirati

Njemački strateg Jurgen Klopp nije trener koji forsira u prvoj momčadi igrače izvan forme

Aktualni prvak Europe, Liverpool, u drugom je kolu Lige prvaka jedva svladao RB Salzburg s visokih 4:3, i tako je barem malo ublažio štetu iz prvog kola u kojem je glatko s 2:0 poražen od Napolija. Momčad Jurgena Kloppa bila je nadomak debakla nakon dva kola Lige prvaka, ali nekim čudom uspjeli su uzeti bodove nezgodnom Salzburgu. Redsi su vodili s 3:0 već nakon pola sata igre, ali onda je Red Bull povukao i nadoknadio zaostatak.

Austrijanci su držali 3:3 sve do 69. minute, a onda je Mohamed Salah ipak zabio i vratio Kloppa i njegovu vojsku u povoljan položaj. Međutim, da se nešto čudno događa s Liverpoolom, događa se, a posebno zabrinjava froma obrambenih igrača. Recimo, najbolji branič svijeta, Virgil van Dijk ove je sezone poprilično “propustljiv”, a neki idu toliko daleko da tvrde kako je ove sezone baš on slaba karika.

Katastrofalna forma

Iako Liverpool dominira u prvenstvu i primio je tek pet golova, Van Dijk je ove sezone puno, za standarde Liverpoola, možda čak i previše griješio. U derbiju s Arsenalom bio je uz vratara Adriana najgori igrač na terenu, a na toj ga je utakmice po prvi put nakon 50 utakmica predriblao neki igrač i to ne bilo koji već Arsenalov “flop” Nicolas Pepe, koji je trenutno na udaru jer nije opravdao uloženih 70 milijuna eura. Dakako, ne kažemo da je u lošoj formi jer ga je netko predriblao, to je samo jedan u nizu kikseva Nizozemca ove sezone. Jedan takav mu se dogodio baš protiv Salzburga, kada ga je Korejanac Hee-chan Hwang srušio na travnjak driblingom i zabio za 3:1, a kod gola za 3:3 ga je glatko prošao Minamino, kojeg Van Dijk nije niti zatvorio niti mu ušao u blok, a ovaj je na kraju asistirao za gol.

Protiv Salzburga je dobio nisku ocijenu 6.6, a bio je krivac za dva pogotka austrijske momčadi i to mu je zaista najgora utakmica ove sezone. No, to nije sve. Loše je igrao i u prvom kolu Lige prvaka protiv Napolija i bio je izravni krivac za drugi gol Napolitanaca. Nije dobro igrao niti protiv Chelseaja gdje je vrlo loše reagirao kod gola Kantea za 1:2, a u sudačkoj nadoknadi pustio je Batshuayija u gol-šansu, ali srećom ovaj je bio neprecizan.

Prilika za Lovrena

E sada. Njemački strateg Jurgen Klopp nije trener koji forsira u prvoj momčadi igrače izvan forme, samo zato što su slavni ili skupo plaćeni, pa bi možda, ali kažemo samo možda, mogli očekivati da pokuša malo prodrmati obranu uvođenjem svježe krvi. Tko zna, možda ubaci i Dejana Lovrena, koji je ove sezone zacementiran za klupu. Van Dijka će biti gotovo nemoguće izbaciti iz momčadi čak iako je u lošoj formi, a uz to, čovjek je glavni kandidat za osvajanje Zlatne lopte. No, Klopp je pragmatičan trener, koji rijetko donosi loše odluke i nije slučajno osvojio Ligu prvaka. Obrana mu je u lošoj formi, a možda je može razbuditi rotacijom i tu u priču svakako upada Lovren.