NEŠTO SE ČUDNO DOGAĐA S VATRENIMA: Dobro smo proučili izjave Dalića, Modrića, Lovrena i rezultat je zabrinjavajuć

Pokušajte se sada prisjetiti kada je posljednji put bilo ovoliko negativnih izjava unutar same reprezentacije

Premda hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje iznimno važna utakmica protiv Slovačke u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine, na posljednjoj novinarskoj konferenciji u Trnavi nisu se mogla izbjeći i neka druga pitanja. Novinare je prije svega zanimalo mišljenje o posljednjoj kontroverzi koju je izazvao Ivan Rakitić, koji je pak po drugi put za redom otkazao reprezentaciji.

Dalić i Modrić o Rakitiću

Pred novinare je stao kapetan Luka Modrić, inače dobar prijatelj Ivana Rakitića.

“Nisam razgovarao s Rakitićem. Ne bih želio ulaziti u njegove razloge i ne želim to previše komentirati uoči ovako važne utakmice. Kada sve završi, možda će biti prilika za priču, ali sada je najvažnija koncentracija na ovu utakmicu,” kazao je podosta hladno Modrić.

Ništa manje odrješit nije bio niti Zlatko Dalić dva dana ranije kada je prvi put upitan zašto nema Rakitića. “Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću, mi se sad moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija… Malo je nezgodno, nije situacija nimalo ugodna, ali moramo se s time pomiriti. Prijelazni je rok i igrači moraju rješavati svoje pitanje. Ali opet ponavljam, tko nije spreman, bolje da ne dolazi”, izjavio je to prije nekoliko dana izbornik Zlatko Dalić.

Rakitić je do sada bio, možda se neki i neće složiti, uz Luku Modrića ključni igrač reprezentacije i njegovim preranim odlaskom Vatreni su na gubitku, ali Dalić si ne smije dozvoliti, barem zbog ugleda, da “žica” svoje zvijezde da se odazovu pozivu. Reprezentacija je svetinja i njoj se igrač mora odazvati, tako barem kaže Modrić.

“Teško mi je ući u nečiju glavu i kazati zašto dolaze te dileme. Svi znate da sam ja imao teških trenutaka u reprezentaciji i oko nje, ali uvijek sam s velikom guštom dolazio i nikada nisam razmišljao o odustajanju,” poručio je veznjak Real Madrida i time zapravo rekao što misli o Rakitićevu nedolasku i potom je još naglasio: “Dok mogu pomoći, dok izbornik misli da im trebam, ja sam tu. Nije floskula, ali najveća mi je čast igrati za reprezentaciju”.

Nije Rakitić jedini problem

E sada, kada bi Rakitić bio jedini problem to bi bilo sjajno, ali nije. Prije nekoliko je dana Dejan Lovren, koji je inače poznat kao tip koji nema kočnicu i kaže sve što misli, izjavio za Sportske novosti kako atmosfera u reprezentaciji nije baš najbolja.

“Ne želim nikoga uvrijediti, ne bih htio nešto krivo kazati… Žao mi je što u reprezentaciji nismo više takvi kakvi smo bili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji! Imam neki osjećaj koji nije dobar. Kao, eto, ono što smo napravili u Rusiji, to je to, nema dalje. Nije mi to drago. Jasno mi je da se otkazuje zbog ozljeda, i ja sam bio u takvim situacijama. A ostale situacije mogu prihvatiti, ali samo donekle. Mi smo reprezentacija koja i dalje može napraviti velike stvari, nije Rusija bila naš vrhunac i kraj. Nemamo mi 35 ili 36 godina pa da smo stari. Svi smo mi skupa – ili barem većina reprezentativaca – među najvažnijim igračima u svojim klubovima, treba to iskoristiti”, započeo je tako Lovren, ali nije tu stao.

“Ne želim da se sve ono što smo napravili u Rusiji brzo zaboravi, zbog bilo kojeg pojedinca. Jer znate, u takvim se situacijama odmah počne stvarati negativna atmosfera. Ne želim to! Toliko smo se junački borili, toliko izborili u Rusiji, zbacili smo teret sa svojih leđa, pobijedili smo negativnu atmosferu koja se stvorila oko reprezentacije. Ne želim da se ona opet vraća, nismo to zaslužili, nitko to nije zaslužio, ni naš izbornik, ni stožer, ni igrači koji uvijek dolaze. Nije fer”, kazao čini nam se malo ljutiti Lovren.

Pitamo se mi sada, odakle i kako se ponovo stvara negativna atmosfera u reprezentaciji. Na medijskim konferencijama, treninzima, mix-zonama osjeti se neka malo drugačija vibra od one koja je vladala nakon SP-a lani. Dokaz da nije sve kako treba biti baš su ove oprečne izjave nogometaša i izbornika, jer Modrić je demantirao Lovrenove navode.

“Možda je to Dejanovo razmišljanje, svatko razmišlja na svoj način i ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je dobra atmosfera, a to se pokazalo protiv Walesa. Na toj utakmici smo pokazali zajedništvo, htijenje i kvalitetu, a to je put kojim trebamo ići i sutra. Svi želimo odigrati veliku utakmicu, a pobjeda bi bila fenomenalna. Vjerujem da uz pravi pristup možemo ostvariti dobar rezultat”, rekao je Modrić na posljednjoj pressici.

(Ne)zamjetan incident s Rebićem

I što si sada misliti? Lovren veli da atmosfera nije kakva je bila, Modrić uvjerava da jest, a što je najbolje i Dalić, koji vrlo kratko kaže kako Lovren nije tako mislio: “Nisam razgovarao s Dejanom. Ja nisam tako shvatio njegove riječi, nije on tako mislio. Atmosfera je dobra, nisam vidio nekakvu negativnost u ova dva dana”.

Premda je malo nategnuto, ali uoči putovanja Vatrenih u Slovačku dogodio se manji i gotovo neznatan incident. Ante Rebić je davao izjave u mix-zoni, a Badelj i Perišiću su ga malo zadirkivali i na to je krilni napadač Milana naprasno prekinuo intervju i pokupio se iz društva novinara s dosta ljutitim izrazom lica.

Dalić je kasnije uvjeravao kako je riječ o šali. “Oni se uvijek zafrkavaju i šale, nemamo nikakvih problema. Raspoloženi su i orni. Moramo se malo oraspoložiti, ne možemo biti stalno pod pritiskom”, zaključio je Dalić.

Nešto tu ne valja

Pokušajte se sada prisjetiti kada je posljednji put bilo ovoliko negativnih izjava unutar same reprezentacije i nekakvog guranja problema pod tepih jer očito je da ih ima, ali oni se ne riješavaju kako bi se trebali rješavati. Godinama su Vatreni zajedno s izbornicima, HNS-om, Mamićem i ostalima trpili neviđene kritike i šamare zbog rezultata i “underperforminga”, ali nikada nisu djelovali neskladno, nikada si nisu proturječili, nikada izbornik nije dva puta za redom morao objašnjavati zašto mu ponajbolji igrač odbija doći u reprezentaciju, zašto neki imaju ispade pred novinarima, a drugi im govore da atmosfera i nije baš najbolja i to u trenutku kada se momčad bori za upad na Euro.

Što se zaista događa teško je reći, možda su senatori ugroženi dolaskom mladih snaga, možda im smjena generacija nije sjela, možda im smeta nešto u vodstvu Saveza, iako to nije njihova briga, možda su se neki zasitili pa ne znaju kako se oprostiti, a da pritom ne ispadnu “izdajice” koje ostavljaju reprezentaciju na cjedilu… Tko zna što je zapravo posrijedi, ali činjenjica je da nešto nevalja, a to se najbolje vidi na terenu gdje ekipa u posljednjih nekoliko utakmica djeluje baš disharmonično.