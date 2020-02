NEŠTO JE TU ZAISTA SUMNJIVO: Iznenadit će vas zašto se Dinamo odlučio žaliti na Bjeličinu presudu

Jako je teško očekivati da će Komisija za žalbe poništiti odluku Klakočera

Trener Dinama Nenad Bjelica suspendiran je mjesec dana zbog incidenta na utakmici 22. kola HT Prve lige Osijek-Dinamo, odlučio je disciplinski sudac HT Prve lige Alan Klakočer. Bjelica, koji je isključen s klupe u sudačkoj nadoknadi vremena utakmice Osijek-Dinamo zbog psovanja sudaca, kažnjen je zabranom obavljanja funkcije na utakmicama u trajanju od mjesec dana te novčanom kaznom od 2.000 kuna.

To znači da Bjelica neće voditi Dinamo na domaćim utakmicama protiv Intera, Rijeke i Istre 1961 te na gostovanjima protiv Hajduka i Varaždina. Dinamo će u tom razdoblju voditi njegovi pomoćnici Nino Bule i Rene Poms.

Međutim, iz Dinama su najavili žalbu na odluku Disciplinskog suca. “GNK Dinamo je zaprimio odluku disciplinskog sudca prema kojoj je glavnom treneru Nenadu Bjelici zabranjeno voditi momčad na utakmicama u roku od mjesec dana. GNK Dinamo i gospodin Bjelica postupiti će prema odluci nakon što iscrpimo sva pravna sredstva koja imamo na raspolaganju”, poručili su iz Dinama.

Zašto se Dinamo žalio?

E sada, koja je točno poanta Dinamove žalbe? Jako je teško očekivati da će Komisija za žalbe poništiti odluku Klakočera, teško da je može i umanjiti jer u Pravilniku stoji da se naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca, može kazniti zabranom igranja od jednog do šest mjeseci, zabranom igranja od dvije do dvanaest utakmica, ili zabranom obavljanja funkcija od jednog do šest mjeseci. No, proces se može oduljiti, osim dakako ako se Komisija ne sastane po hitnom postupku, a sve dok se ne donese odluka Bjelica ostaje na klupi.

Kažemo, manju kaznu od ove ne može dobiti, Komisija može poništiti odluku Klakočera, ali to bi bilo podosta skandlozno nakon svega što je Bjelica izgovorio sucu, stoga, logika nalaže, kako se ovo radi isključivo kako bi se malo prolongirala Bjeličina migracija na tribine.