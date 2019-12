NESHVATLJIVA ODLUKA SUBAŠIĆEVA KLUBA: Monaco iznenada otpustio trenera koji ih je spasio. Mijenja ga kontroverzni Španjolac

ardim je dobio otkaz u Kneževini po drugi put u razmaku od samo 14 mjeseci

Francuski nogometni prvoligaš Monaco u subotu je iznenađujuće otpustio trenera Leonarda Jardima (45) .

Jardim je dobio otkaz u Kneževini po drugi put u razmaku od samo 14 mjeseci, morao je otići i u listopadu prošle godine zbog lošijeg ulaska u sezonu, ali je vraćen na klupu samo tri mjeseca kasnije zbog katastrofalnih rezultata koje je momčad bilježila pod vodstvom Thierryja Henryja u međuvremenu.

Jardim je prošle sezone uspio osigurati ostanak u ligi, a na polovici ove sezone momčad se nalazi na sedmom mjestu ljestvice sa 28 osvojenih bodova u 19 nastupa. Otkaz Jardimu tim je veće iznenađenje jer je prije tjedan dana u svom posljednjem ovogodišnjem nastupu Monaco svladao Lille s uvjerljivih 5-1.

Zna se i nasljednik?

Monaco je s Jardimom na klupi 2017. godine osvojio i naslov prvaka Francuske, a godinu potom je stigao i do polufinala Lige prvaka. Kao najveći kandidat za Jardimova nasljednika slovi Španjolac Robert Moreno (42), koji je od ožujka do studenoga ove godine vršio dužnost španjolskog izbornika tijekom odsustva Luisa Enriquea. Moreno se na vrlo ružan način rastao od Španjolske reprezentacije. On je trebao voditi momčad u vrijeme dok se Enrique oporavljao od obiteljske tragedije, a na koncu je ispalo kako mu Moreno ne želi vratiti funkciju, zbog čega je smijenjen. Moreno je u suzama napustio klupu i demantirao je takve tvrdnje svog bivšeg suradnika i šefa, ali nije mu previše pomoglo.

Moreno dosada samostalno nije vodio niti jednu momčad već je bio asistent Luisu Enriqueu u Romi (2011-12), Celti (2013-14), Barceloni (2014-17) i na klupi Španjolske (2018-19).