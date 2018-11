NERAZDVOJNI NA TERENU I VAN NJEGA: Lovren pjevao egipatske pjesme pa naučio Salaha Oliverov hit

View this post on Instagram

المصري معروف بقوته وجبروته 😂, محمد صلاح خلي لوفرين يسمع ويغني لعمر دياب " والله بحبك موت واحب برج الحوت 😂😍😂😍✌" • #liverpool #liverpoolfc #liverpoolfans #liverpoolfamily #liverpoolcity #liverpoolfootballclub #anfield #ynwa #LFC #thekop #thereds #weareliverpool #kop #legend #LoveLFC #premierleague #asroma #chelsea #fcbasel #fiorentina #reds #egypt #MoSalah #mohamedsalah #mohamed_salah #salah #momosalah #klopp #egyptianking